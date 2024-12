São Paulo ainda sonha com Oscar e tem parceiro para contratar, diz Hernan

Com um novo parceiro comercial disposto a bancar contratações, o São Paulo ainda sonha com o meia Oscar, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O que me garantiram hoje de manhã, na minha apuração, é que o Oscar ainda é um nome que o São Paulo sonha em ter.

Ele seria esse jogador midiático que esse parceiro comercial ajudaria a viabilizar -- o foco agora é o Oscar.

André Hernan

Segundo Hernan, a sondagem do Tricolor ao italiano Paulo Dybala mostra a força do novo investidor, que tem interesse numa contratação midiática no São Paulo.

O fato de o São Paulo procurar o Dybala com um parceiro comercial por trás indica que o São Paulo vai continuar nessa pegada.

André Hernan

