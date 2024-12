Santos procura São Paulo e negocia contratação do meio-campista Galoppo

O Santos procurou o São Paulo nos últimos dias e tenta a contratação do meia Giuliano Galoppo. O jogador está sem espaço no clube tricolor.

O argentino teve poucas oportunidades sob o comando do compatriota Luis Zubeldía nesta temporada e deseja atuar com mais frequência em 2025. Uma mudança de ares, portanto, não é descartada.

Ele disputou só 28 jogos neste ano. O meio-campista fez um gol, deu duas assistências e foi titular apenas 11 vezes. O jogador não foi utilizado nem mesmo nas últimas rodadas do Brasileirão, quando o São Paulo já não reunia qualquer pretensão no torneio.

O interesse do Santos foi publicado inicialmente pela Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ao longo deste ano, Galoppo também foi procurado por Boca Juniors e Rosario Central, da Argentina. Entretanto, as conversas não evoluíram.

Em 2022, o Tricolor desembolsou cerca de U$ 6 milhões (R$ 32 milhões na cotação da época) para contratar o meia, do Banfield. Ele é o jogador mais caro da história do clube.

Galoppo, entretanto, nunca se firmou no São Paulo. Ele até se destacou no Campeonato Paulista de 2023, quando fez oito gols e, até sofrer uma grave lesão no joelho, era o artilheiro do time, àquela época dirigido por Rogério Ceni.

Esta não é a primeira vez que o Santos, presidido por Marcelo Teixeira, tenta tirar um jogador de um rival. O clube já tentou nesta janela as contratações de Dudu e Zé Rafael, do Palmeiras. Além disso, o Peixe já demonstrou interesse e negocia com Tiquinho Soares, Luisão, Danilo Barbosa e até mesmo Gabigol.