The Best x Bola de Ouro: por que Fifa e France Football romperam parceria?

O prêmio de melhor jogador de mundo entre 2010 e 2015 foi unificado. A revista France Football e a Fifa, que tinham premiações distintas até 2009, resolveram fixar uma parceria.

O que aconteceu

Unificação durou pouco e teve apenas dois vencedores: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino venceu em 2010, 2011, 2012 e 2015. O português ficou no topo em 2013 e 2014.

O prêmio de melhor jogador é concedido pela Fifa desde 1991. Por outro lado, a Bola de Ouro é mais tradicional e existe desde 1956. Hoje, as duas premiações têm modelos diferentes de votação e estão separadas (entenda abaixo).

O rompimento entre as partes foi anunciado no segundo semestre de 2016 após meses de negociação para a continuidade do acordo. Em setembro, a revista France Football informou que não teria mais a entidade máxima do futebol na sua premiação.

O acordo contratual entre a Fifa e a France Football (FF) chegou a seu fim no ano passado. Alertamos a France Football no início de agosto que o contrato não seria renovado.

Comunicado da Fifa em 2016

"O acordo contratual entre a Fifa e a France Football (FF) chegou a seu fim no ano passado. Alertamos a France Football no início de agosto que o contrato não seria renovado", informou a Fifa.... - Veja mais em https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/afp/2016/09/16/bola-de-ouro-sofre-mudancas-apos-fim-do-acordo-france-footballfifa.htm?cmpid=copiaecola

Presidente da Fifa, Gianni Infantino tinha planos para a criação de um evento de gala. Com o fim da parceria, a entidade resolveu recriar seu prêmio a partir de 2016 com o nome The Best.

The Best x Bola de ouro: entenda diferenças

A votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.

Cada votante escolhe um top 3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. Vence quem tiver mais pontos. Em caso de empate, vencerá quem for colocado mais vezes em primeiro somando votos de capitães, técnicos e jornalistas. Se persistir a igualdade, quem estiver mais vezes em segundo receberá o prêmio.

A Bola de Ouro conta com a votação somente de jornalistas. A lista de votantes é composta por um representante de cada um dos 100 melhores países do ranking da Fifa.

Os jornalistas selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor. Quem tiver mais pontos, vence. Em caso de empate, fica com o prêmio quem aparecer mais vezes em primeiro. Em nova igualdade, leva o troféu quem ficar em segundo mais vezes e assim por diante.

O período a ser avaliado é parecido. O The Best leva em consideração as atuações entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. A Bola de Ouro considera toda a temporada europeia, que acontece praticamente no mesmo intervalo de tempo da outra premiação.