Hernan conta bastidores do comitê de arbitragem: 'Serve de escudo para CBF'

O consultores internacionais de arbitragem da CBF não têm ingerência nas decisões da comissão comandada por Rodrigo Martins Cintra, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo apuração do colunista, o trio contratado pela CBF funciona como uma "central do apito" da entidade.

Eu fui apurar para ver quem toma as decisões e qual a participação desses ex-árbitros importantes, Nicola Rizzoli, Sandro Meira Ricci e Nestor Pitana, cada um mora num país, cada um tem um trabalho fora.

Esses ex-árbitros não têm poder nenhum, não tomam nenhuma decisão, não vetam árbitro, não participam da escala de arbitragem, não participam dessa decisão da CBF e do presidente da Comissão de Arbitragem, que é o Rodrigo Martins Cintra — foi ele que afastou os árbitros depois dos erros.

O que esses consultores fazem? Eles apenas dão opiniões, é como se fosse uma central do apito da CBF. É enviada uma imagem, por exemplo, domingo, Ilha do Retiro, lance de pênalti do Sport em cima do Palmeiras. Eles não veem o jogo inteiro, eles recebem o lance recortado e fazem um relatório respondendo.

André Hernan

Assim, o principal responsável pela Comissão de Arbitragem da CBF é o coordenador Rodrigo Cintra.

Além dele, mais seis pessoas compõem o núcleo, que foi reformulado no início do ano após a demissão de Wilson Luiz Seneme.

Toda decisão é da comissão de arbitragem e não desse comitê de árbitros — eles não têm poder de decisão nenhum, são consultores. Eles não tem ingerência na situação, esses caras estão sendo usados como escudo pela CBF.

São três árbitros consagrados, de Copa do Mundo, inclusive o Nestor Pitana apitou final de Copa do Mundo, e eles dão opinião. A comissão de arbitragem pega essa opinião e toma a decisão.

André Hernan

Além do coordenador Rodrigo Cintra, Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho foram anunciados como membros da Comissão de Arbitragem da CBF.

