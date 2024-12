NBA terá novo formato para o All-Star Game 2025

A National Basketball Association (NBA) e a National Basketball Players Association (NBPA) anunciaram, nesta terça-feira, um novo formato para o NBA All-Star Game de 2025, que ocorrerá em San Francisco. A partir de agora, o evento contará com um mini torneio com quatro equipes, sendo realizado três jogos. Anteriormente, havia apenas um duelo entre dois times. O evento acontece no domingo, dia 16 de fevereiro, no Chase Center, casa do Golden State Warriors, às 22h (de Brasília).

O novo formato contará com duelos nas semifinais e os vencedores avançam à decisão do Jogo das Estrelas da liga de basquete. A partida será vencida pela equipe que alcançar ou ultrapassar a marca de 40 pontos primeiro.

Agora, as equipes serão nomeadas em homenagem a um dos analistas de NBA da rede americana TNT. Antes, as equipes eram divididas entre jogadores das Conferências Leste e Oeste. Com isso, os times receberão os nomes de "Time Chuck" (homenagem ao comentarista Charles Barkley), "Time Shaq" (homenagem ao comentarista Shaquille O'Neal) e "Time Kenny" (homenagem ao comentarista Kenny Smith). Os 24 atletas escolhidos para o All-Star Game serão selecionados pelos gerentes gerais das equipes no NBA All-Star Draft, que ocorrerá no dia 6 de fevereiro.

A quarta equipe será a vencedora do Rising Stars, confronto que serve de vitrine para os melhores jogadores de primeiro e segundo anos da NBA, junto dos destaques da NBA G League. Este duelo tem data marcada para 14 de fevereiro. Candace Parker, analista da TNT e lenda da WNBA, atuará como gerente geral do campeão do Rising Stars, que receberá o nome de "Time Candace".

O processo de votação para determinar os 24 selecionados do NBA All-Star permanece o mesmo. Os cinco jogadores titulares de cada conferência serão escolhidos por votos dos fãs (50%), por jogadores atuais da NBA (25%) e de um painel de mídia (25%). Os sete jogadores reservas de cada conferência serão selecionados pelos treinadores principais da NBA.

Já os treinadores das equipes virão dos quatro times com as melhores campanhas de temporada regular de cada conferência até a rodada do dia 2 de fevereiro.

O prêmio para a equipe vencedora do NBA All-Star Game será de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 10,98 milhões), e cada jogador do time campeão receberá US$ 125 mil (mais de R$ 760 mil). Os atletas da equipe vice-campeã recebem US$ 50 mil (R$ 305 mil), enquanto os integrantes das equipes terceira e quarta colocadas ficarão com US$ 25 mil (R$ 152,2 mil).

A votação para escolha dos jogadores presentes no NBA All-Star começa já nesta quinta-feira, às 12h, e terminará na madrugada do dia 21 de janeiro, às 1h59. Os fãs poderão votar nos titulares do Jogos das Estrelas por meio do aplicativo da NBA.

Em seis datas especiais, nomeadas de "3 por 1", os votos dos membros contarão três vezes. Os dias serão: 21 de dezembro, 25 de dezembro, 3 de janeiro, 10 de janeiro, 17 de janeiro e 20 de janeiro, das 14h01 às 01h59.