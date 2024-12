Flamengo lança uniformes de treino e viagem para 2025; veja valores

No início da noite desta terça-feira, o Flamengo lançou suas novas linhas de uniformes de treino e de viagem para a temporada de 2025. As peças já começaram a ser comercializadas na loja oficial do clube.

Os uniformes de treinamento dos atletas são majoritariamente azuis-claro, possuindo regatas, camisas comuns e moletons. Já o short e a calça são, predominantemente, azuis-marinho, com detalhes em azul-claro. Em todas as peças, o escudo do Rubro-Negro e a logo da fornecedora de material aparecem em vermelho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

A comissão técnica, por sua vez, vestirá um uniforme azul-escuro, também contendo a mesma variação de peças que os atletas. Por fim, ainda há as camisas polo, também nos dois tons da cor azul.

No site da loja oficial do Flamengo, as peças do uniforme custam entre R$ 179,99 e R$ 299,99.