Dunga e Alex Escobar conversam após desentendimento na Copa de 2010: 'A paz venceu'

Um dos episódios mais marcantes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, aconteceu fora dos gramados. Durante uma entrevista coletiva, Dunga, então treinador da seleção brasileira, fez críticas à imprensa. O apresentador da TV Globo, Alex Escobar, estava na sala e balançou a cabeça, discordando da declaração. Dunga, então, começou a xingar o jornalista. Nesta terça-feira, 17, 14 anos depois desse evento, os dois se reencontraram e fizeram as pazes.

Com o lançamento do documentário "Brasil x Dunga - Futebol em Pé de Guerra", feito pela Globo, que vai ser lançado na próxima quinta-feira, o treinador esteve no Rio de Janeiro para participar do programa "Seleção SporTV", do SporTV, e falar sobre a obra. Na capital carioca, houve o encontro com Alex Escobar. O apresentador afirmou, em sua rede social, que estava "leve" em resolver esta situação.

"Hoje não era importante saber quem errou, quem está certo. O mais importante era entender que tudo passa, que não vale a pena cultivar rancor, mágoa, que é bom demais ter o coração leve", escreveu Escobar. "Nunca quis ser inimigo do Dunga, sempre quis resolver essa treta. Esse encontro foi um presente de Natal, a paz venceu", concluiu o jornalista.

OUTRO DESENTENDIMENTO EM 2019

A briga em 2010 foi a primeira de uma segunda confusão envolvendo Dunga e Escobar. Em entrevista ao canal Desimpedidos, o ex-treinador da seleção disse ter se arrependido de ter feito as pazes com o apresentador, por ele ser "tendencioso".

"Ele esteve no programa da Fátima Bernardes, e disse que enquanto a Holanda estava na praia, o Brasil estava enclausurado. Só que ele errou as datas, porque na África do Sul com 10, 5 graus, ninguém vai na praia né? A Holanda ia na praia em 2014 [aqui no Brasil] e não lá. Aí você vê como o profissional é tendencioso. Me arrependi. Gosto de tratar com as pessoas que são sinceras e mantêm a palavra", criticou.

O jornalista se defendeu nas redes sociais e se mostrou surpreso com a declaração do ex-técnico da seleção. "Dessa vez o Dunga mandou muito mal, pior do que naquele episódio que me xingou. Dunga ficou com raiva de mim e alimenta esse ódio por nove anos. É incrível", concluiu Escobar na época.