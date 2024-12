De saída do Santos, atacante Pedrinho promoverá jogo beneficente em São Paulo

O atacante Pedrinho, de saída do Santos, organiza um jogo beneficente antes do término do ano. Ele promoverá uma partida festiva em São Paulo, no Campo Guapira, no dia 28 de dezembro.

O evento reunirá 'Amigos do Pedrinho' x 'Amigos do PH', atacante do Steaua Bucareste, da Romênia, e revelado pelo Santos. O duelo terá início às 14h (de Brasília).

A entrada do público ocorrerá mediante a doação de um 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados no jogo serão, posteriormente, doados à instituições de caridade.

Pedrinho participou de outras ações sociais ao longo deste ano. Ele visitou o Instituto Neymar Jr, o Graac, e também distribuiu ovos de Páscoa na Comunidade do México 70, além de doar brinquedos às crianças do Jardim Peri no Dia das Crianças.

Pelo Santos, o jogador disputou 30 partidas nesta temporada, sendo 13 como titular. Ele fez dois gols e concedeu três assistências entre as disputas do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileiro, fazendo parte do time que garantiu o retorno do clube à elite do futebol nacional.

?Pedrinho está emprestado ao Peixe pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia. O vínculo com o clube tem validade até 12 de janeiro de 2025 e não deve ser renovado.