Fiel Torcedor vai votar? Corinthians projeta reforma no estatuto em 2025

O Corinthians quer realizar uma reforma estatutária no clube em 2025. A ideia é que o Fiel Torcedor possa votar para decisões do clube, inclusive nas eleições presidenciais.

O que aconteceu

A ideia de alterar o método de votação, que só permite sócios do clube atualmente, existe há anos, mas tinha pouca adesão do Conselho Deliberativo para, de fato, gerar uma reforma no estatuto. Até 2024, o assunto era apenas um sonho distante e não um

O presidente do CD, Romeu Tuma Jr., foi quem levou para dentro do Conselho, inclusive com a criação de uma comissão específica. Foram realizadas reuniões, audiências e ajustes na proposta inicial.

A votação será uma das prioridades para Tuma no primeiro semestre do ano que vem. Em 2024, o Fiel Torcedor alcançou a marca de 76,9 mil sócios adimplentes.

O UOL apurou que o presidente Augusto Melo teve certa influência para que conselheiros contrários à reforma mudassem de opinião sobre o tema, pelo estreitamento da relação entre diretoria e torcida. A vaquinha criada pela Gaviões da Fiel, com o objetivo de quitar a Neo Química Arena, teve apoio da atual gestão e foi fundamental para solidificar o impacto de movimentações conjuntas.

Por outro lado, ações recentes de torcedores organizados causaram temor no Conselho. A votação do impeachment, que terminou sendo suspensa por uma liminar no dia 2 de dezembro, teve bonecos de ex-dirigentes e conselheiros queimados em uma fogueira, além de tentativa de invasão ao Parque São Jorge, sede social do clube.