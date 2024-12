Scarpa sobre derrota na final: 'Inadmissível. Estávamos com um a mais'

Do Zona Mista, do UOL

O final de temporada para o Atlético-MG não foi dos melhores. O Galo teve duas chances de título, contra Flamengo e Botafogo pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, mas foi derrotado em ambas finais e ainda se viu em uma situação delicada no Brasileirão. Gustavo Scarpa, meia do clube, falou sobre os momentos de tensão.

O que aconteceu

Scarpa classificou a derrota na final da Libertadores como 'inadmissível'. O Galo teve um jogador a mais desde o primeiro minuto de jogo, após Gregore, do Botafogo, ser expulso. Ele falou sobre a perda do título em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que irá ao ar na próxima segunda-feira (16) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Foi a primeira vez que eu vi um momento assim, de perder uma final de Copa do Brasil e já tem uma Final de Libertadores para jogar, perder também e de repente estar brigando para não ser rebaixado até o último minuto. Foi tudo muito rápido e a gente não teve tempo para para ficar lamentando. De certa forma isso pode ter sido bom, acho que se tivesse mais algumas rodadas, a gente correria um risco um risco maior de ser rebaixado, porque a parte psicológica acaba influenciando bastante. A gente tem que tentar se adaptar porque lá na frente ninguém quer saber o porquê que perdeu, o porquê que aconteceu isso as pessoas querem resultados e nós mesmos também. Falhamos de uma forma que não poderia falhar, jogamos com um jogador a mais na final de libertadores e foi uma derrota inadmissível. Todo mundo ficou incrédulo com o que aconteceu, mas tem que levantar e seguir em frente Gustavo Scarpa, ao UOL.

Scarpa também relembrou os momentos de tensão na reta final de Campeonato Brasileiro. O Galo entrou na última rodada ainda com chances de rebaixamento, e só dependia de si mesmo para permanecer na Série A. Em um certo momento, o meia achou que tudo iria por água abaixo.

Demais (desespero sobre possível rebaixamento), pelo menos para mim, mas eu não externava, porque da mesma forma que as palavras positivas que eu externava e tentava fazer a minha parte ali, a palavra negativa também vai impactando. Então eu fiquei com muito receio de ser baixado, tanto que no lance do do pênalti contra o Athletico, acho que dois minutos antes o Pablo cabeceia uma bola na trave e ali se faz o gol a gente tava caindo. De repente a gente tem o pênalti, faz o gol e ganha o jogo. Terminamos o ano sem muito o que comemorar. Ganhamos do paranaense, mas não tinha nem que comemorar, foi mais um alívio por não ter sido rebaixado, mas deu um pouquinho de medo Scarpa.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.