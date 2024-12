Rayssa Leal se consagra tricampeã mundial de skate e entra para a história

Rayssa Leal segue fazendo história. Neste domingo, a skatista brasileira deu show no Super Crown e se consagrou tricampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS). O evento foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A atleta de 16 anos é a primeira mulher a conquistar a coroa de ouro três vezes seguidas. Ela também venceu em 2022, no Rio de Janeiro, e em 2023, em São Paulo.

Ela é inevitável! ? QUE ORGULHO TER VOCÊ REPRESENTANDO O BRASIL, @rayssaleal! pic.twitter.com/7N5HqN3nDR ? Time Brasil (@timebrasil) December 15, 2024

Rayssa Leal conseguiu uma boa nota logo na sua primeira volta. A brasileira executou todas as manobras e levou ao público ao delírio. Os juízes deram 8,2. A skatista manteve o bom desempenho na sua segunda tentativa e melhorou a sua nota para um 8,5.

Nas manobras, Rayssa caiu nas duas primeiras tentativas, porém mostrou sua qualidade na terceira e arrancou um 9,1. Confiante, tirou 8,7 na quarta manobra. Na quinta, ela precisava de um 9 para ser campeã e arrancou um 9,1 para entrar na história.

O público foi a loucura no Ginásio do Ibirapuera. A brasileira, por sua vez, não conteve a emoção e saiu para o abraço.

"Eu não tenho palavras. Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais que esse troféu. Foi uma reviravolta. Eu estava um pouco nervosa, não vou mentir. Esse troféu vai para o pessoal que está em casa. Hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade família. O nível esta aumentando. Foi bem Corinthians (com emoção), estou realizada. Foi um ano muito bom, de muito aprendizado. Conseguimos driblas as dificuldades e os desafios. Deu tudo certo", disse à TV Globo.