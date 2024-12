Diego Ribas cita convite do Flamengo e fala sobre 'sucessão' da camisa 10

Do UOL, no Rio de Janeiro

Aposentado do futebol há dois anos, Diego Ribas revelou que foi convidado para trabalhar no Flamengo. O ex-meia esteve presente no Maracanã para o jogo de despedida de Adriano Imperador, que ocorre neste domingo (15).

O que aconteceu

O ídolo rubro-negro afirmou que uma nova trajetória no clube "vai acontecer no momento certo". Ele trabalha como palestrante, mentor e comunicador.

Eu recebi. Tive o convite para trabalhar no Flamengo, e a chance de eu trabalhar no futebol diretamente, um dia, é muito grande. Isso vai acontecer no momento certo. Independente de nomes e chapas, a porta da minha casa estará sempre aberta para quem quiser o bem do Flamengo Diego Ribas

O que mais ele falou?

Vida pós-aposentadoria. "Estou muito feliz no que tenho vivido como palestrante, mentor e comunicador. Tive autonomia na minha agenda, que era algo que sempre desejei."

Sucessão da camisa 10. "Eu daria a camisa 10 imediatamente [para o Arrascaeta], inclusive para ele passar as férias. É um craque. A camisa está em boas mãos, o Arrasca é um cara sensacional. Ele é decisivo e profissional. Vai ser bonito ver ele com a camisa 10."

Filipe Luís. "Fico extremamente orgulho e inspirado com o Filipe Luís, e já falei isso para ele. Pela coragem, inteligência, estratégia, posicionamento... é apenas o começo: coisas melhores e maiores acontecerão. Fico na torcida para que ele continue sendo feliz, todos sabem da amizade que temos."

Novo presidente do Flamengo. Desde que o Bap foi eleito, não conversei com ele. Tivemos muito contato na gestão do Bandeira e depois na gestão do Landim. É um cara que eu respeito e admiro. Creio que o Flamengo está em boas mãos. Desejo tudo de bom para ele.