Jogadores e funcionários do Botafogo se emocionaram na despedida de Doha

A emoção tomou conta do Botafogo na despedida da delegação de Doha, no Qatar. Apesar da frustração com a eliminação precoce nas quartas de final da Copa Intercontinental para o Pachuca (MEX), o sentimento foi o de orgulho da temporada, com a conquista do Brasileiro e da Libertadores.

Emoção

Já no vestiário após a derrota para os mexicanos tal clima predominou. Alguns jogadores falaram em tom de despedida e companheiros chegaram a chorar. O consenso é que a união criada entre grupo e funcionários foi algo jamais vivido por muitos. Por isso, as prováveis saídas de alguns atletas gerou um sentimento de saudade.

Inclusive, quem sabe que não vai ficar seguirá de coração partido. A maioria gostaria de permanecer, mas não está nos planos, casos de Tchê Tchê, Eduardo e até Almada, apesar de seu contrato já ter sido previamente feito com a previsão de acabar agora.

No dia seguinte, no hotel, antes de deixarem a cidade, o clima também era de orgulho e emoção. Foram muitos abraços e lembranças dos bons momentos vividos em 2024.

O Botafogo deixou Doha às 23h no horário local (17h no horário de Brasília). Nem todos os atletas voltaram com a delegação. Luiz Henrique, Savarino, Danilo Barboza, Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê e Gatito Fernández foram alguns dos que deixaram ou deixarão o Qatar de maneira particular.