Mortal na Copa do Rei, Endrick mantém sina na Liga mesmo com trio apagado

Do UOL, em São Paulo

Letal na Copa do Rei e um dos responsáveis pela campanha que levou o Real Madrid à final do torneio, Endrick vive calvário na Champions.

Endrick 'some' na Champions

Endrick sequer saiu do banco no atropelo sofrido pelo Real para o Arsenal. A equipe espanhola foi superada por 3 a 0 na última terça-feira e, mesmo precisando de gols e com o trio formado por Mbappé, Vini Jr e Rodrygo sumido, Ancelotti não colocou a joia brasileira.

O jogo foi o quinto dos 13 disputados pelo Real na Champions que Endrick apenas esquentou o banco. Quando entrou, não jogou muito: são 106 minutos jogados nas oito aparições — média de 13 por partida.

O calvário parecia difícil no começo da Champions. Na primeira rodada, Endrick saiu do banco, marcou um dos gols do Real Madrid na vitória sobre o Stuttgart por 3 a 1 e foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ele foi muito corajoso, pois era a bola final da partida. A melhor solução ali era aproveitar o 'três contra um', mas ele fez o que fez muito bem. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém pensa, porque eu não pensava que ele ia chutar dali. Isso é um dom, que ele mostra nos jogos e treinos. Carlo Ancelotti

Artilheiro e finalista

Endrick vive momento completamente diferente em outro mata-mata. A joia brasileira soma cinco gols e é um dos artilheiros da Copa do Rei.

O camisa 16 foi titular em todos os jogos do Real Madrid na competição. Deles, só passou em branco na estreia, contra a Deportiva Minera.

Letal, Endrick comandou o Real rumo às classificações nas fases seguintes. Ele anotou dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Celta, um no triunfo por 3 a 2 contra o Leganés e dois ao longo dos jogos de ida e volta contra a Real Sociedad.

A final é parada dura. O Real Madrid vai encarar o Barcelona em confronto que não acontece na decisão da Copa do Rei há 11 anos. Ancelotti não deu indicativos se manterá o brasileiro como titular no torneio ou se preferirá outra formação.