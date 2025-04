Velho? Michael Bisping questiona fôlego de Patrício Pitbull no UFC

Michael Bisping, ex-lutador e atual comentarista do Ultimate, não poupou palavras ao comentar sobre a estreia de Patrício 'Pitbull' no UFC 314, marcada para o próximo sábado (12), em Miami (EUA). Em um vídeo no seu canal do YouTube, o ex-campeão peso-médio (84 kg) questionou se o veterano brasileiro ainda tem o gás necessário para competir no mais alto nível do MMA, principalmente levando em consideração seus 37 anos.

O comentarista, sempre direto, destacou que Pitbull tem um "desgaste considerável", algo que acontece com qualquer atleta após anos de carreira. Para ele, a vasta experiência do atleta tupiniquim, que inclui títulos no Bellator e um nocaute impressionante sobre Michael Chandler, é inegável, mas a idade pesa e o "relógio biológico" pode ser um fator decisivo.

"Será que o cara velho consegue fazer o trabalho? Patrício Pitbull tem 37 anos e vem do Bellator, de onde acho que foi campeão quatro vezes. A maior vitória, provavelmente, foi quando nocauteou Michael Chandler logo no primeiro round, com uma mão direita brutal. Ele tem um bom jiu-jitsu, mas está com 37 anos. Há muito desgaste, muitas milhas no relógio, e isso não é surpreendente quando você olha para esse tanto de experiência", afirmou o ex-lutador.

Adversário mais novo

Com 37 anos e já com uma carreira consolidada, Pitbull é visto como uma lenda do Bellator, onde fez história conquistando títulos em duas categorias. No entanto, o nível do Ultimate é considerado maior e ele terá pela frente o mexicano Yair Rodriguez, ex-campeão interino dos penas (66 kg) e atual número 5 do ranking da categoria, que apesar de ter um estilo bem diferente, é um adversário mais jovem e já testado no UFC.

O confronto é, sem dúvida, um dos mais esperados do evento, mas a grande questão é: será que Pitbull, agora com mais "milhas no relógio", ainda consegue manter o ritmo em um cenário tão exigente? Bisping, com sua experiência de campeão e comentarista, tem suas dúvidas, mas também reconhece o talento do brasileiro.

Com o olhar do britânico focado na idade de Pitbull, o UFC 314 promete ser um palco de testes para o veterano brasileiro. Ele terá a chance de provar que ainda pode competir ao mais alto nível, mas, para isso, precisará deixar claro que tem combustível suficiente para encarar a energia de Yair Rodriguez, de 32 anos.

