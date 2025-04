Rodada NBA: Warriors vencem os Suns e continuam na briga por uma vaga direta nos playoffs

Na reta final da temporada regular da NBA, qualquer vitória importa na luta por uma vaga direta aos playoffs. Nesta terça, o Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 133 a 95, com uma boa atuação de Stephen Curry, que fez 25 pontos e pegou nove rebotes ao longo do duelo.

A equipe de São Francisco dominou todo jogo, abrindo uma boa vantagem ainda no primeiro quarto e alcançando uma liderança de 41 pontos de diferença em um determinado momento.

Além da boa atuação de Curry, o armador Brandin Podziemski também ajudou Golden State com 22 pontos e cinco rebotes. Do lado de Phoenix, que não pôde Kevin Durant, Devin Booker fez 21 pontos.

Com o resultado, os Warriors chegaram a sua 47ª vitória nesta temporada na NBA, tendo um histórico empatado com outras duas equipes (Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies) na luta pelo quinto lugar da Conferência Oeste. Os Suns sofreram sua 44ª derrota e brigam com o Dallas Mavericks por uma vaga no Play-In desta edição.

Ambas as equipes voltam às quadras nesta quarta-feira. O Golden State Warriors enfrentará o San Antonio Spurs, às 23h (de Brasília). Por sua vez, o Phoenix Suns encara o Oklahoma City Thunder, no mesmo horário.

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira:

Charlotte Hornets 100 x 124 Memphis Grizzlies



Cleveland Cavaliers 135 x 115 Chicago Bulls



Indiana Pacers 104 x 98 Washington Wizards



Orlando Magic 119 x 112 Atlanta Hawks



Brooklyn Nets 119 x 114 New Orleans Pelicans



New York Knicks 117 x 119 Boston Celtics



Milwaukee Bucks 110 x 103 Minnesota Timberwolves



Oklahoma City Thunder 136 x 120 Los Angeles Lakers



Los Angeles Clippers 122 x 117 San Antonio Spurs