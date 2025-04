'Histórico' e 'engasgado': o que seleção feminina falou após fim de tabu

Do UOL, em São Paulo

A seleção brasileira feminina conseguiu sua primeira vitória contra os Estados Unidos desde 2014 — e a primeira dentro do território estadunidense — e o clima foi de festa. O técnico Arthur Elias destacou o "dia histórico", enquanto Kerolin admitiu que o tabu estava "engasgado".

O que eles falaram

A gente fez mais um dia histórico para a seleção brasileira, com uma vitória aqui, no território americano, contra uma seleção muito vitoriosa, com uma mentalidade forte e com muitas opções de jogadoras extremamente qualificadas. (...) Estou muito muito satisfeito porque a equipe foi consistente e merecedora de um resultado histórico e muito difícil de acontecer. Arthur Elias

É muito gratificante começar o ano vencendo os EUA aqui. O time está de parabéns, estava realmente muito engasgado. O Brasil é garra e determinação. A gente focou em não perder nenhum duelo, estamos mostrando essa vontade de vestir a camisa amarela de uma forma muito especial. Kerolin, atacante da seleção, à TV Globo

Ganhar quase no último minuto praticamente, dentro da casa delas, é a primeira vez, então estou muito feliz por fazer parte dessa história. A gente tem muita coisa boa pela frente, isso faz parte do nosso crescimento e ainda vamos evoluir muito mais. Estou muito feliz. Yasmin, lateral da seleção

Vitória emociona lendas da seleção

Márcia Tafarel e Sissi comemoram e se emocionam com a vitória da Seleção sobre os Estados Unidos Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Márcia Tafarel e Sissi estiveram no PayPal Park e se emocionaram com o triunfo verde-amarelo contra os EUA. A dupla também participou da conversa com a delegação após o resultado histórico.

É um um sonho sendo realizado. A gente sempre quer ganhar das americanas e estar vivenciando isso aqui, com meus amigos e minha família, não tem preço. É uma vitória nossa e dessa nova geração, a gente está vendo um trabalho que está sendo construído e vou para casa muito feliz hoje. A seleção está de parabéns, com certeza. Sissi

A gente fez parte da seleção, jogava contra os Estados Unidos e apanhava dos Estados Unidos, e sempre tínhamos no pensamento: 'quando é que a gente vai ter a seleção jogando e competindo de igual contra os Estados Unidos'. E estar presente como torcedora e uma pessoa que deixou um legado, ver essa geração dominando o jogo e podendo sair com resultado muito maior, nos enche de alegria. Márcia Tafarel

Eu choro porque vem tudo na cabeça, vem uma novela de anos e poder estar aqui vivenciando isso traz uma felicidade inexplicável. Sentimos no coração, nas lágrimas que vem. É uma história bonita, mas que vivencio como torcedora e ponho toda a minha força e torcida para que o Brasil continue evoluindo e conquistando o desenvolvimento que precisa ser conquistado, para que a gente chegue no topo do ranking da FIFA, que é o que acho que todo mundo quer. Márcia Tafarel

Sissi foi artilheira da Copa do Mundo de 1999 e é a única brasileira a integrar o FIFA Legends. Já Márcia Tafarel disputou das Copas de 1991 e 95, além dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96.

Arthur Elias coleciona resultados históricos

Além do resultado histórico contra os Estados Unidos, o técnico — que assumiu a seleção após a Copa de 2023 — foi o responsável por recolocar o Brasil em um pódio olímpico após 16 anos (com a prata em Paris 2024) e levou a seleção à primeira vitória contra a França (pelas quartas de final de Paris 2024). Sob seu comando, a Amarelinha ainda encerrou um jejum de oito anos sem triunfos contra a Austrália.

A próxima data Fifa do futebol feminino está prevista para acontecer entre o final de maio e início de junho. A seleção brasileira, dessa forma, deve seguir utilizando o período para se preparar para a Copa América, com início no dia 12 de julho