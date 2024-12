Giro Europeu: Freiburg vence o Wolfsburg e cola no G4 do Campeonato Alemão

Na abertura da 14ª rodada do Campeonato Alemão, o Freiburg venceu o Wolfsburg em um duelo direto pela quinta posição da tabela. No Europa-Park Stadion, o time da casa saiu vencedor com o placar de 3 a 2. Kübler (2) e Gregoritsch fizeram os gols do Freiburg, enquanto Wind e Svanberg descontaram para os visitantes.

Com a vitória, o Freiburg chega a 24 pontos, em quinto lugar. Já o Wolfsburg fica uma posição abaixo, com 21 pontos.

Na próxima rodada, o Freiburg visita o Bayer Leverkusen, no sábado (21), às 14h30 (de Brasília). O Wolfsburg, por sua vez, recebe o Borussia Dortmund, no domingo (22), às 13h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SC Freiburg (@scfreiburg)

O Freiburg abriu o placar no final do primeiro tempo. Após escanteio, Höler deu um toque de letra e a bola sobrou para Kübler encher o pé, aos 41 minutos.

Aos cinco minutos da segunda etapa, os mandantes ampliaram. Após novo escanteio, Gregoritsch tentou desvio e Kübler novamente se aproveitou para balançar as redes.

O terceiro do Freiburg veio após cruzamento de Doan e leve desvio de Gregoritsch, de cabeça, aos 15.

O Wolfsburg ainda ensaiou uma reação. Aos 29, Wind recebeu na área, girou sob a marcação e finalizou rasteiro.

O segundo gol dos visitantes veio com uma linda bicicleta de Svanberg, aos 37. Mas não foi o suficiente para o empate.

Saint-Étienne perde para o Toulouse e fica na zona de rebaixamento do Francês

Pelo Campeonato Francês, o Saint-Étienne perdeu para o Toulouse na abertura da 15ª rodada, no Estádio Municipal de Toulouse. Babicka e Aboukhlal marcaram para os mandantes, enquanto Stassin descontou.

Com a derrota, o Saint-Étienne se mantém em 16º, na zona de rebaixamento, com 13 pontos. Já o Toulouse sobe para a oitava posição, com 21 pontos.

As equipes voltam a campo pela Copa da França. O Saint-Étienne terá confronto difícil contra o Olympique de Marselha, no domingo (22), às 10h45. Enquanto o Toulouse enfrenta o Hauts Lyonnais, no sábado (21), às 11h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VfL Wolfsburg (@vfl.wolfsburg)

Na abertura da 16ª rodada do Campeonato Italiano, o Torino venceu o Empoli fora de casa, por 1 a 0. No Estádio Carlo Castellani, Che Adams fez o gol da vitória para os visitantes.

Com o resultado, o Torino chega a 19 pontos, em 11º lugar, enquanto o Empoli fica uma posição acima, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada, a equipe de Turim recebe o Bologna, no sábado (21), às 11h. O Empoli, por sua vez, visita a líder Atalanta, no domingo (22), às 14h.