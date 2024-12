Corinthians: CPI das Apostas pede acesso ao inquérito do caso Vai de Bet

A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS), relatora da CPI das Apostas, solicitou acesso às cópias do inquérito da Polícia Civil, que investiga irregularidades na intermediação do antigo patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians.

O que aconteceu

Na última sexta-feira (6), a CPI expediu o ofício à Polícia Civil do Estado de São Paulo, pedindo acesso aos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da investigação, além da cópia do inquérito, que corre em segredo de Justiça.

Os documentos são "imprescindíveis para análise do caso que tem suspeitas de lavagem de dinheiro e desvios", segundo a justificativa da senadora.

O pedido foi dirigido ao delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelas investigações na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da capital paulista.

O UOL teve acesso à representação que a Polícia Civil encaminhou à Justiça, na última terça-feira (10), para liberar acesso aos documentos. O procedimento é necessário por se tratar de material sigiloso.