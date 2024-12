Tabela da Liga das Nações de vôlei: veja os jogos do Brasil em 2025

A FIVB (Federação Internacional de Vôlei) confirmou nesta terça-feira as datas dos jogos na Liga das Nações de 2025. O Brasil irá disputar tanto a competição feminina como a masculina.

Na Liga das Nações, a Seleção feminina estreia no dia 4 de junho contra a República Tcheca, no Rio de Janeiro. O time masculino entra em quadra no mesmo local no dia 11 de junho contra o Irã.

Confira a tabela do Brasil na Liga das Nações

Torneio feminino

04/06 Brasil x Rep. Tcheca (sede: Rio de Janeiro)



05/06 Brasil x EUA (sede: Rio de Janeiro)



07/06 Brasil x Alemanha (sede: Rio de Janeiro)



08/06 Brasil x Itália (sede: Rio de Janeiro)



18/06 Brasil x Bélgica (sede: Istambul)



20/06 Brasil x Canadá (sede: Istambul)



21/06 Brasil x Rep. Dominicana (sede: Istambul)



22/06 Brasil x Turquia (sede: Istambul)



10/07 Brasil x Bulgária (sede: Japão)



11/07 Brasil x França (sede: Japão)



12/07 Brasil x Polônia (sede: Japão)



14/07 Brasil x Japão (sede: Japão)



23 a 27/07 Fase final (Local Indefinido)

Torneio masculino

11/06 Brasil x Irã (sede: Rio de Janeiro)



12/06 Brasil x Cuba (sede: Rio de Janeiro)



14/06 Brasil x Ucrânia (sede: Rio de Janeiro)



15/06 Brasil x Eslovênia (sede: Rio de Janeiro)



25/06 Brasil x Canadá (sede: Estados Unidos)



26/06 Brasil x China (sede: Estados Unidos)



28/06 Brasil x Itália (sede: Estados Unidos)



29/06 Brasil x Polônia (sede: Estados Unidos)



16/07 Brasil x Argentina (sede: Japão)



18/07 Brasil x Turquia (sede: Japão)



19/07 Brasil x Japão (sede: Japão)



20/07 Brasil x Alemanha (sede: Japão)



30/07 a 03/08 Fase final (Local Indefinido).