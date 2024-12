Presidente do Sport encontra Ednaldo, e clube fala em "mudança na geopolítica do Brasileirão"

Nesta terça-feira, o Sport informou que Yuri Romão, presidente do clube, compareceu ao Rio de Janeiro para se encontrar com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Juntos, eles discutiram, dentre outros temas, a premiação que cada time do G4 da Série B receberá com o acesso à elite do futebol brasileiro.

O valor arrecadado por Santos (1º), Mirassol (2º), Sport (3º) e Ceará (4º) totalizará R$ 7,55 milhões, quantia que representa um aumento de 15% em relação à última edição da competição. Dono da terceira posição, o Sport receberá R$ 1,35 milhão. A equipe finalizou o campeonato com 66 pontos. Ao todo, o Leão registrou 19 vitórias, nove empates e dez derrotas.

O Presidente Yuri Romão esteve na tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, para tratar, entre outros temas, da premiação pelo acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro.... pic.twitter.com/6c9HWznF5X ? Sport Club do Recife (@sportrecife) December 10, 2024

Romão e Ednaldo Rodrigues também abordaram calendário do futebol brasileiro na próxima temporada, Copa do Nordeste e mudanças geopolíticas no Brasileirão de 2025, que contará com cinco clubes nordestinos: Sport, Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória.

A pré-temporada do Sport se inicia no dia 26 de dezembro. Já o primeiro jogo ocorre no dia 11 de janeiro (sábado), às 18h30 (de Brasília), contra o Afogados, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.