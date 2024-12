Em Doha, ídolo Jefferson faz discurso emocionante ao Botafogo por títulos

Do UOL, em Doha (no Qatar)

Ex-goleiro e ídolo do Botafogo, Jefferson está em Doha, no Qatar, e fez questão de agradecer ao técnico Artur Jorge e ao restante do elenco pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistados recentemente.

O que aconteceu

Jefferson está na capital qatari para comentar a Copa Intercontinental pela Cazé TV. O ex-arqueiro do clube alvinegro e da seleção brasileira marcou presença na entrevista coletiva desta terça-feira (10) no estádio 974, que será palco da estreia do Glorioso nesta quarta (11), contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição.

Jefferson pediu a palavra durante a conferência com o técnico Artur Jorge e o lateral Alex Telles. Ele destacou que o atual grupo "resgatou a história do Botafogo" e que estava representando os milhões de botafoguenses e também os jogadores que passaram anteriormente pelo clube.

Tenho uma paixão enorme por esse clube. Quero agradecer do fundo do meu coração por tudo o que vocês estão fazendo pelo Botafogo. Por onde ando, vejo alegria no semblante dos torcedores do Botafogo que já sofreram muito, passaram por muitas dificuldades. Hoje vocês conseguiram trazer essa alegria para a família botafoguense. Conseguiram resgatar a história do Botafogo. Então, hoje, estou aqui representando milhões e milhões de botafoguenses e, principalmente, todos os jogadores que passaram por esse clube. A gente se sente campeão junto com vocês. Estaremos sempre na torcida por vocês

Jefferson, ex-goleiro e ídolo alvinegro

Após a coletiva, Artur Jorge e Alex Telles fizeram questão de agradecer o ex-arqueiro. Eles deram um abraço em Jefferson e o treinador português falou algumas palavras ao pé do ouvido do ídolo botafoguense, que atualmente mora nos Estados Unidos.

O Botafogo encara o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Quem avançar encara o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid, da Espanha, já é um dos finalistas.