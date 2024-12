Dana White desconversa sobre condenação de McGregor: "Se tivesse algo a dizer, já teria dito"

No fim de novembro, Conor McGregor, maior estrela que o MMA já produziu, foi declarado culpado de cometer agressão sexual contra Nikita Hand em um processo civil movido no Tribunal de Dublin, na Irlanda. Quase três semanas após a condenação de 'Notorious', Dana White, enfim, quebrou o silêncio sobre o tema. Entretanto, de forma evasiva, o presidente do UFC desconversou sobre a condenação do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) da empresa.

No último sábado (7), durante a coletiva de imprensa realizada após o UFC 310, o dirigente foi questionado sobre qual foi sua reação à condenação de McGregor. Visivelmente incomodado com a pergunta, Dana destacou que já teria se posicionado sobre o episódio caso tivesse algo a comentar. Além disso, o presidente do Ultimate voltou a projetar, mesmo que de forma pouco empolgada, uma data para um eventual retorno de Conor ao octógono mais famoso do mundo.

"Como assim qual é a minha reação (à condenação)? Se eu tivesse um comentário para fazer (sobre o caso), eu já teria feito. Ele já não luta aqui há... quanto tempo? (risos). Bem, se ele realmente lutar, vai ser em algum momento do ano que vem", declarou o presidente do UFC, sem querer se posicionar em meio à polêmica.

Carreira afetada?

Com uma trajetória recheada de polêmicas fora do octógono e pendências na Justiça, o recente veredito de culpado de agressão sexual abala ainda mais a imagem de McGregor. Entretanto, na teoria, o julgamento não afetaria um eventual retorno do irlandês ao UFC, já que ele não sofrerá sanções criminais, apenas condenado a indenizar a vítima do caso. Apesar de livre para competir, Conor já protagoniza uma extensa novela sobre sua possível volta à ativa. O astro do MMA não entra em ação há mais de três anos e seu futuro nos esportes de combate fica cada dia mais incerto.

Dana White speaks about the Conor McGregor sexual assault case for the first time pic.twitter.com/lgJyN9HWwx

- Happy Punch (@HappyPunch) December 8, 2024