West Ham vence e afunda Wolverhampton na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebeu o Wolverhampton no Estádio Olímpico de Londres, venceu por 2 a 1 e complicou a missão do time adversário, que busca sair do Z4 da competição. Soucek e Bowen marcaram para a equipe da casa, enquanto Doherty descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o West Ham chegou aos 18 pontos, na 14ª colocação, e dificultou a missão do próprio Wolverhampton, que busca sair da zona de rebaixamento. No momento, o clube se encontra com apenas nove somados, na 19ª posição.

O West Ham volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Bournemouth, no Vitality Stadium. No sábado, às 12h, o Wolverhampton recebe o Ipswich Town, no Molineux Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 16ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo West Ham aos nove minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio pela direita, Soucek subiu mais alto que o marcador na segunda trave e desviou de cabeça para balançar as redes.

Aos 24 minutos da etapa complementar, o Wolverhampton deixou tudo igual. Após lançamento do goleiro Johnstone, Nouri carregou pela esquerda e fez cruzamento para Doherty que, de voleio, empatou para os visitantes.

O West Ham voltou a ficar com a vantagem aos 27 minutos da segunda etapa. Em jogada de contra-ataque pela direita, Bowen dominou na entrada da área, cortou para a canhota e finalizou firme, rasteiro, para marcar.

Monza x Udinese

Em duelo da 15ª rodada do Campeonato Italiano, a Udinese visitou o Monza no Stadio Brianteo e venceu por 2 a 1. Lucca e Bijol balançaram as redes para os mandantes, enquanto Kyriakopoulos anotou para a equipe visitante.

Getafe x Espanyol

Já pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Getafe recebeu o Espanyol no Coliseum Alfonso Pérez e triunfou por 1 a 0. Álvaro Rodríguez foi o autor do único gol da partida.