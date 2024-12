Thiago Maia destaca "superação" do Inter em "ano atípico" e diz sonhar com títulos

O ano de 2024 foi especialmente difícil para as equipes do Rio Grande do Sul em função das enchentes que assolaram o estado, e para o Internacional isso não foi diferente. Em meio às dificuldades, o Colorado se reencontrou Brasileirão.

Um dos destaques do Inter na atual temporada foi Thiago Maia, contratado em março após deixar o Flamengo. O jogador foi importante para a recuperação do Colorado na Série A, que terminou a competição em quinto lugar, com 65 pontos.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o volante fez uma breve avaliação sobre a temporada do Inter e destacou as dificuldades em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, mas ressaltou a determinação do elenco na superação da tragédia.

"Cara, foi um ano atípico. Fizemos praticamente três pré-temporadas nesse ano. Antes das enchentes, pós-enchentes. Foi um ano muito conturbado, difícil para a gente. Conseguimos superar essa tragédia. Obviamente a gente espera que não venha a acontecer novamente. Mas estou muito feliz com o segundo turno, como venho falando", afirmou o jogador durante a premiação do Troféu Mesa Redonda.

"Quando o coletivo vem bem, o individual vai aparecendo. Espero que ano que vem a gente possa começar sem esse tipo de situações, que possamos começar bem para a torcida colorada, que merece e quer títulos", complementou.

Thiago Maia também disse que "se permite sonhar" com o Inter brigando por títulos na próxima temporada e valorizou o trabalho do técnico Roger Machado, que mudou o panorama do time no ano.

"O Wesley deu uma entrevista falando que sonhar é de graça, então estamos sempre sonhando. Dizemos, no bom sentido, que o culpado disso tudo é o Roger (Machado).O cara que chegou para agregar, somar e ajudar. Espero que em 2025 a gente possa conquistar coisas boas, porque a torcida merece e nós também, por tudo que vem passando no Rio Grande do Sul", concluiu o volante.

A premiação completa do Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024, na TV Gazeta, a partir das 21 horas (de Brasília).