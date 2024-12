Premeditado? Merab alega que pivô de confusão no UFC 310 é amigo de Umar Nurmagomedov

Durante o UFC 310, no último sábado (7), Merab Dvalishvili se envolveu em uma confusão com um fã. E, de acordo com o próprio, o desentendimento não teria sido algo ocasional, e sim uma ação supostamente premeditada. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate alegou que o torcedor envolvido no imbróglio seria amigo pessoal e parceiro de treinos de Umar Nurmagomedov, seu próximo adversário na principal liga de MMA do mundo.

O desentendimento ocorreu quando Merab, na condição de corner de Aljamain Sterling, que acabara de perder para Movsar Evloev, deixava a 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). No vídeo divulgado pelo georgiano, é possível ver o fã em questão segurando seu braço. Além disso, o campeão alega ter sido provocado pelo indivíduo. Para concluir sua teoria, Dvalishvili divulgou uma série de fotos do suposto torcedor ao lado de Umar e membros do 'clã Nurmagomedov', em diferentes ocasiões.

"Mais mentiras, desrespeito e provocações deliberadas da equipe de Umar. Aqui está a verdadeira história", escreveu o georgiano, ao compartilhar um vídeo em que insinua que o fã envolvido na confusão seria amigo e parceiro de treinos de Umar, seu próximo rival no UFC.

Rivalidade quente

A rivalidade entre Merab e Umar segue a todo vapor. Além da mais recente acusação de uma suposta confusão premeditada, a dupla já havia entrado em rota de colisão dias antes. Antes da coletiva de imprensa realizada para promover o UFC 311, os atletas se estranharam nos bastidores e, após uma troca de farpas verbal, precisaram ser apartados pelos membros de equipe de segurança do Ultimate. Campeão até 61 kg, Dvalishvili enfrenta o primo de Khabib no dia 18 de janeiro, em Los Angeles (EUA).

