Palmeiras discute rescisão, e Dudu vive clima de despedida com companheiros após último jogo do ano

O atacante Dudu não deve permanecer no Palmeiras para a temporada de 2025. O clube está discutindo a rescisão de contrato com o atleta, que tem o Cruzeiro como provável destino. No último domingo, o camisa 7 viveu clima de despedida do Allianz Parque após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu começou a partida no banco de reservas, mas foi acionado no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo. Depois do apito final, o atleta de 32 anos mostrou-se bem emocionado. Horas após o fim do jogo, o jogador teve um tempo no gramado do Allianz, acompanhado da família.

No vestiário, o atleta se despediu dos companheiros. Além de Cruzeiro, Dudu também desperta interesse do Santos, que tem conversas com o atleta. Enquanto o time mineiro tem um histórico nessa tentativa de contratar o camisa 7.

Em junho deste ano, o Cruzeiro chegou a anunciar um acordo pelo jogador, o que acabou não se concretizando. A negociação mexeu com a relação do atleta com a diretoria, que até chegou a dizer que seu ciclo no clube havia chegado ao fim, através de declaração da presidente Leila Pereira.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando transferiu-se ao Al-Duhail. No ano seguinte, retornou ao Verdão e deu sequência à sua história no clube.

Em agosto de 2023, Dudu sofreu grave lesão no joelho direito e só voltou a ficar à disposição em junho deste ano. Nesta temporada, ele fez 19 jogos e não marcou nenhum gol.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), três Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).