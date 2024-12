Marquinhos brilha no NBB aos 40 e cogita até desistir da aposentadoria

Ícone do basquete brasileiro, o ala Marquinhos, do Vasco, segue se destacando nas quadras do NBB e admite que repensa seu futuro. O veterano de 40 anos está se sentindo tão bem que pode até voltar atrás do anúncio de aposentadoria, feito há dois meses, ao final da temporada.

Experiência de décadas

Para Marquinhos, a ficha ainda não caiu de que ele está em sua "saideira". Com dois Jogos Olímpicos na bagagem, o experiente jogador disputa a sua 25ª temporada no basquete e se mantém em alto nível. Foi, inclusive, o cestinha do Vasco na vitória sobre o Paulistano, na semana passada, com 15 pontos.

O ala vascaíno ostenta uma média de 15,3 pontos por jogo neste 1º turno do NBB. Ele tem a 13ª melhor estatística de pontuação entre todos os jogadores da competição. É também o 25º atleta mais eficiente da liga e já bateu a marca dos 120 pontos combinados no começo de temporada.

Marquinhos em ação pelo Vasco na temporada do NBB Imagem: Instagram/Markim11_/Mauricio Almeida

As atuações de gala fazem com que o veterano se anime e cogite deixar a aposentadoria em stand-by. Ele contou ao UOL que tem dúvidas sobre o futuro, mas que agora só pensa em continuar desfrutando dos jogos. Hexacampeão e único jogador eleito três vezes o MVP do NBB, quer aproveitar ao máximo o que pode ser a sua última dança.

A condição física também pesa nessa balança. O jogador vem administrando o desgaste, causado pelos anos dedicados ao esporte, e se sente bem fisicamente. Ele confessou que o sofrimento com as dores o motivou a pensar na aposentadoria. Nesta temporada, ele já até superou uma lesão.

Marquinhos, ala do Vasco Imagem: Mauricio Almeida

Ainda não caiu a ficha de que eu vou me aposentar no final da temporada. Eu estou tão bem fisicamente agora. Por incrível que pareça, as dores diminuíram bastante Marquinhos, ao UOL

Sendo bem sincero, tem hora que bate assim: 'Caramba, será que eu vou aposentar mesmo? É isso mesmo que eu quero?'. Mas eu falei, estou curtindo tanto a cada jogo, cada ginásio que eu estou jogando, jogos no São Januário com a torcida e estou deixando bem de lado esse lado da aposentadoria e tentando fazer o meu melhor em quadra a cada jogo.

Marquinhos participará nesta segunda (9) de sua nona partida da temporada, contra o líder Minas. O confronto ocorre no Ginásio de São Januário, a partir das 20h (de Brasília), e tem transmissão do UOL. O Vasco é o oitavo na tabela do NBB e vem de duas vitórias.

O que mais Marquinhos disse

O que vai fazer quando se aposentar? "Quando estiver realmente aposentando, meu foco é tirar um tempo para mim mesmo, recuperar meu corpo. Afinal, vão ser quase 25 temporadas jogando basquete, e eu luto contra muitas dores na lombar, joelho, recentemente dor muscular. É difícil um atleta acordar e ter tanta dor igual eu tenho, isso é o que me fez até aqui pensar nessa aposentadoria."

Tempo para surfar: "Então é descansar, sim, e intensificar os treinos no surfe. Eu quero realmente falar que eu surfo, que eu pego onda sozinho, que eu vou pra praia e falar: 'Nossa, vou surfar agora'."

O que planeja para depois: "Vou seguir ligado no basquete. Não tem como, eu amo. Eu não sei se eu vou comentar jogos, se eu vou treinar, se eu vou fazer alguma coisa com o basquete. Com certeza eu vou estar ligado e quero, sim, poder ajudar o basquete brasileiro igual eu fiz até aqui."

NBB mais disputado da história em 2024? "A minha avaliação para esse quase final de primeiro turno é que é o campeonato mais disputado de todos os NBB. Tem facilmente 12, 13 equipes brigando ali para essa vaga dos Super 8. É o NBB mais disputado até aqui."

Jogo contra o líder Minas: "É uma tarefa dura. O Minas vem jogando o basquete mais consistente de todas as equipes do NBB. Não é à toa que eles estão em primeiro lugar, mas é um time que pode ser batido, sim. Eu creio que a gente tem uma possível arma para poder brecar e fazer um grande jogo contra o Minas e sair vitorioso."