Felipão vê saída de Renato do Grêmio na "hora certa" e despista sobre futuro: "Não tenho plano"

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não ganhou nenhum troféu, mas falou sobre a saída do técnico Renato Gaúcho do Grêmio e sobre o seu futuro.

Ídolo do clube gaúcho, Felipão acredita que Renato deixou o time "no momento certo". Ele, ainda, revelou que não tem plano definido para sua carreira e negou qualquer contato da diretoria gremista para assumir algum cargo no time em 2025.

"Nós gremistas estamos deixando nosso ídolo que é o Renato. Nos deu muitas alegrias como treinador e como jogador. Mas existem momentos no futebol que é preciso separar as duas partes. Entendo que esse é o momento certo", disse.

"Não tive contato com ninguém. Agora, em janeiro, depois da minha ida à Portugal para ver meus filhos, meus netos, eu volto. Não tenho um plano definido ainda", acrescentou.

Felipão, em 2022, levou o Athletico-PR à final da Libertadores, perdida para o Flamengo. Dois anos depois, ele vê o Furacão ser rebaixado à Segunda Divisão.

O ex-treinador do time paranaense disse que não esperava a queda pela estrutura que, segundo ele, o clube oferece aos profissionais.

"Eu estive no Athletico, eles estavam devagar e conseguimos classificar para a final da Libertadores. E depois no Atlético-MG conseguimos levar para o terceiro lugar. Sempre contando com um grupo que entendeu os objetivos. Não esperava que o Athletico-PR fosse para a Série B, por toda a magnitude de estádio, de estrutura que oferece", declarou.

Multicampeão no futebol, Felipão está sem clube desde março deste ano. Seu último trabalho foi à frente do Atlético-MG, que o demitiu para contratar Gabriel Milito.