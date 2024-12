Alan Franco minimiza chance de Luciano deixar o São Paulo: "Vai ficar"

Alan Franco procurou tranquilizar os torcedores temerosos quanto à possibilidade de Luciano deixar o São Paulo na próxima janela de transferências. Depois de o camisa 10 deixar em aberto seu futuro no Tricolor, o zagueiro argentino não titubeou ao ser questionado sobre o destino de seu companheiro de equipe.

"A gente vai ficar, a gente vai ficar", respondeu Alan Franco à Gazeta Esportiva com um sorriso no rosto nesta segunda-feira.

Luciano está na mira do futebol árabe após mais uma temporada de destaque no São Paulo. O jogador foi o artilheiro de sua equipe em 2024, com 18 gols, e brigou até as rodadas finais do Brasileirão pela artilharia do torneio.

Em 2023, Luciano já havia sido procurado pelo futebol árabe, mas na época acabou negando uma oferta do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, por priorizar a conquista de mais um título pelo São Paulo, o que acabou se confirmando com a Copa do Brasil.

Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026, portanto, o São Paulo só aceitará negociá-lo caso receba uma proposta extremamente vantajosa financeiramente, até porque a diretoria não pretende se desfazer do jogador.

Estritamente pelo lado financeiro, a saída de Luciano pode ajudar o São Paulo, já que aliviaria a folha salarial em um ano em que o clube terá de adotar uma política de austeridade para atender a política de governança imposta pela Galapagos Capital e Outfield, gestoras do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado pelo Tricolor para a captação de R$ 240 milhões para quitar dívidas.