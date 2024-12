Rodrygo treina com companheiros e deve voltar a ficar à disposição no Real Madrid

A situação de Rodrygo aparentemente não era muito preocupante. Devido à um desconforto, ele precisou desfalcar o Real Madrid de última hora na partida contra o Girona, entretanto, neste domingo, o brasileiro apareceu treinando com seus companheiros no CT do clube.

Assim, o camisa 11 deve voltar a ficar à disposição de Carlo Ancelotti para as próximas partidas. A presença de Rodrygo é de suma importância para a equipe que já conta com diversos desfalques, como o atacante Vinicius Júnior.

Rodrygo vem enfrentando um problema de contusão muscular nos últimos meses. Por causa disso, ele precisou desfalcar a equipe em partida importantes da temporada, como contra o Barcelona e o Liverpool. No período, ele também precisou ser cortado da Seleção Brasileira.

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), quando enfrentará o Atalanta, da Itália, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. O palco do duelo será o Estádio Atleti Azzurri d'Italia.

Apesar de provavelmente poder contar com Rodrygo, Carlo Ancelotti ganhou outro problema para o confronto. Neste domingo, o Real Madrid informou que o lateral-esquerdo Mendy foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadríceps direito, o que deve lhe tirar de ação por um tempo.