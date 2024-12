Memphis projeta 2025 com grandes ambições: 'A temporada do Corinthians'

O atacante Memphis Depay, autor do terceiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, avaliou seu primeiro ano no clube e projetou a próxima temporada. Na visão do holandês, os atletas precisam ter grandes ambições para o time seguir com o progresso visto na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Eu penso que preciso de tempo para sentar e pensar sobre os últimos meses. Muitas coisas aconteceram, muita pressão, coisas bonitas, infelizmente não conseguimos os títulos, mas o progresso foi bom. Comecei a entender melhor a liga, a língua, o país. Foi um grande começo. Infelizmente terminou, e agora vamos focar na próxima. Precisamos seguir focados, ter grandes ambições como jogadores. A próxima temporada pode ser a do Corinthians", disse Memphis em entrevista ao Premiere.

"Agora penso em descansar e na temporada que vem quero focar em vencer títulos, jogar um bom futebol. Precisamos ter nosso DNA, como um time técnico, que joga bem. Precisamos lidar melhor com a pressão em jogos de mata-mata. Sou muito grato como fui recebido, jogadores, torcida... Eles são incríveis", complementou.

Contra o Grêmio, o primeiro gol corintiano saiu no final da etapa inicial, de pênalti, com Yuri Alberto. No segundo tempo, o Timão ampliou nos minutos finais com Charles, após assistência de Romero, e sacramentou o resultado com Memphis Depay, de bicicleta.

Com a vitória, o Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 56 pontos, três a menos em relação ao G6. A equipe de Ramón Díaz também igualou o recorde de triunfos seguidos na liga nacional, com nove.