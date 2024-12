Igor Paixão volta a brilhar em vitória do Feyenoord

O brasileiro Igor Paixão é um dos destaques da temporada 2024/25 do Campeonato Holandês. O ex-jogador do Coritiba demonstrou novamente neste sábado a sua qualidade com a camisa do Feyenoord, um dos clubes mais tradicionais do país.

Na vitória sobre o De Waalwijk por 3 a 2, Igor Paixão brilhou nas ações ofensivas: ele marcou 1 gol e deu 4 passes decisivos. Ainda por cima, ganhou 10 dos 13 duelos contra os adversários. Os dados são da SofaScore.

Em 21 jogos na temporada 2024/25, Igor Paixão participou 14 vezes de gols do Feyenoord. Ele marcou 4 gols e deu 10 assistências ? é o brasileiro com maior desempenho servindo os companheiros nas principais ligas da Europa. Além disso, acumula 46 passes decisivos.

Aos 24 anos, Igor Paixão atuou apenas no futebol paranaense antes de ir para a Europa. Revelado no Coritiba, chegou a ser emprestado para o Londrina, antes de voltar ao time da capital do Paraná. Ele se destacou em 2021 e 2022 no Coxa e está na terceira temporada pelo Feyenoord.