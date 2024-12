Com Yuri artilheiro, Corinthians vence Grêmio e encerra ano batendo recorde

O Corinthians encerrou sua campanha no Campeonato Brasileiro batendo recorde em Porto Alegre, neste domingo (8). O Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, pela 38ª rodada, e chegou a nove triunfos consecutivos.

O Timão alcançou a maior sequência de vitórias do Brasileirão, feito que só outras duas equipes realizaram na história dos pontos corridos: Internacional (2020) e Atlético-MG (2021).

Yuri Alberto comandou a vitória, abrindo o placar de pênalti, enquanto Charles e Memphis completaram.

O camisa 9 do Timão foi premiado como artilheiro do Brasileirão e do país. Ele marcou 15 gols, mesmo número de Alerrandro, do Vitória. Na temporada, ele superou Pedro, do Flamengo, com 31 marcados.

O Corinthians chegou aos 56 pontos, confirmando a sétima colocação da tabela. A equipe já tem vaga garantida na Libertadores desde o meio de semana, após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na penúltima rodada.

O Grêmio encerra a competição com 45 pontos, na 14º colocação, garantindo a classificação para a Sul-Americana.

Yuri e Garro premiados

Entre os atletas premiados pela CBF, o Corinthians teve dois: Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Enquanto o camisa 10 recebeu os títulos de melhor meia do campeonato e craque da galera, o nove do Timão levantou troféu da artilharia.

Despedida de Geromel

Pedro Geromel foi vilão em sua última partida pelo Grêmio. O zagueiro fazia boa partida e segurava o ataque corintiano até cometer pênalti juvenil em Yuri Alberto, que abriu o placar nos acréscimos do 1º tempo.

Mesmo assim, o domingo foi marcado por homenagens ao capitão do Tricolor Gaúcho. Além de máscaras personalizadas nas arquibancadas da Arena do Grêmio, o clube promoveu o último dia da exposição "Pedro Geromel - Mito Tricolor", inaugurada em 23 de novembro. Em 11 temporadas pela equipe, o defensor conquistou 12 títulos — incluindo Libertadores e Copa do Brasil — e disputou 409 jogos.

Como foi o jogo

O Corinthians dominou a primeira etapa, empurrando o Grêmio para o seu campo de defesa. A equipe de Ramón Díaz foi mais propositiva, assustou a defesa dos donos da casa nas bolas paradas e ainda acertou 90% dos passes, dando pouquíssima margem para contra-ataques. No entanto, o Grêmio conseguiu segurar o empate até os 45 minutos, pela boa atuação de Pedro Geromel na defesa. O gol saiu nos acréscimos, após o capitão gremista cometer pênalti, e Yuri converter.

Em segundo tempo mais arrastado, o Timão se manteve melhor, teve boas oportunidades, mas o principal lance foi a bicicleta de Memphis que completou o 3x0 do Timão. Charles também balançou as redes em bom ataque do Corinthians. Além disso, uma briga generalizada terminou com Dodi e Martínez expulsos.

Lances importantes e gols

Assustou! Breno Bidon cruzou no meio da área, Jemerson tentou antecipar a chegada de Memphis, mas o atacante do Corinthians foi mais eficiente para finalizar. A bola desviou e quase enganou o goleiro Caíque.

Chutaço do holandês! Memphis abriu espaço na intermediária, ajeitou e bateu com o peito do pé. A bola subiu e fez curva. Caíque precisou se esticar para salvar o Grêmio com a ponta dos dedos.

Gol do artilheiro anulado. Com três pedaladas, Memphis tirou a marcação e encontrou Garro descendo. O camisa 10 passou com classe para Yuri, que acelerou o passo para finalizar bem. A bola passa por baixo das pernas de Caíque e morre no fundo da rede. No entanto, a assistente levantou a bandeirinha, assinalando impedimento. Na sequência, o VAR confirmou.

Yuri faz 1x0 de pênalti. Dez minutos depois de ter o gol anulado, Yuri abriu o placar em penalidade. O próprio atacante sofreu pisão do zagueiro Pedro Geromel, quando tentava finalizar. O VAR acionou o árbitro Paulo Cesar, que assinalou o pênalti na revisão. Na cobrança, o camisa 9 deslocou Caíque e correu para o abraço.

Yuri Alberto comemora gol em Grêmio x Corinthians, partida do Campeonato Brasileiro Imagem: Liamara Polli/AGIF

Hugo duaz vezes! Diego Costas acionou Soteldo pela esquerda, e o ponta invadiu a área para chutar cruzado e parar em Hugo Souza. No rebote, Reinaldo disparou uma bomba, e o goleiro alvinegro espalmou para fora.

Vacilo! Cacá entregou a bola para Soteldo, que ficou com ela na entrada da área e acionou Pavon. O argentino finaliza firme, mas o chute foi travado.

Treta! Enquanto Garro ficou caído na linha de fundo, por uma dividida. Martínez e Dodi se estranham dentro da área e iniciaram uma confusão. Até Memphis surgiu para separar os jogadores, e foi dominado por Caíque. Sobrou cartão vermelho para os dois volantes.

2x0. Romero recebeu com muito espaço no bico da área direita, levantou a cabeça e cruzou para Charles, que desviou e mandou a bola na bochecha da rede.

Pintura de Memphis para decretar o 3x0. Alex Santana avançou com espaço pelo meio, invadiu a área e bateu para ótima defesa de Caíque. Na sobra, com muito espaço, Memphis armou uma bicicleta e fechou a conta com uma pintura.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 3 CORINTHIANS

Data e horário: 08 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Daniella Coutinho Pinto (AB)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (AB)

Gols: Yuri Alberto (46'/1ºT), Charles (43'/2ºT) e Memphis (48'/2ºT)

Cartões amarelos: Reinaldo (GRE), Hugo Souza (COR), Matheus Bidu (COR), Monsalve (GRE), Carrillo (COR)

Cartões vermelhos: Dodi (GRE) e Martnínez (COR)

Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel (Pepê), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón (Monsalve), Cristaldo (Diego Costa) e Soteldo; Braithwaite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), André Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno).