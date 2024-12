Do campeão aos rebaixados, veja quem é quem no Campeonato Brasileiro 2024

Chegou ao fim neste domingo mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Todas as 20 equipes participantes do torneio entraram em campo simultaneamente para seus últimos jogos. Com Botafogo campeão, veja como ficou a tabela do Brasileirão 2024.

Botafogo conquista Brasileiro após 29 anos

A espera para o botafoguense acabou. O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e voltou a ser campeão brasileiro após 29 anos. O último título do Glorioso no torneio havia sido conquistado em 1995.

A equipe carioca encerrou a competição com 79 pontos conquistados, seis a mais que o vice-líder Palmeiras, derrotado pelo Fluminense em pleno Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão, inclusive, era o único time capaz de tirar o título do Botafogo, mas precisava ter vencido seu jogo e torcido para uma vitória do rival São Paulo.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! O GLORIOSO É DONO DO BRASIL E DA AMÉRICA DO SUL!

Classificados à Libertadores

A última rodada do Brasileirão também definiu o último time classificado para a Libertadores. O Bahia venceu o Atlético-GO por 2 a 0 e encerrou o torneio na oitava colocação, com 53 pontos, garantindo a última vaga para a fase preliminar do torneio sul-americano. A outra vaga para esta etapa da competição ficou com o Corinthians, sétimo colocado, com 56.

Botafogo (1º), Palmeiras (2º), Flamengo (3º), Fortaleza (4º), Internacional (5º) e São Paulo (6º) ficaram entre os seis primeiros colocados na tabela e conquistaram vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

Primeiro representante brasileiro na história da Libertadores, o Tricolor de Aço estará de volta em 2025, junto com a maravilhosa e merecedora Nação Tricolor. BORAAAAAAAA!

Classificados à Sul-Americana

Seis clubes garantiram lugar na próxima edição da Sul-Americana. O Cruzeiro, que entrou em campo ainda com chances reais de classificação à Libertadores, venceu o Juventude por 1 a 0. No entanto, por conta da vitória do Bahia, o Cabuloso terminou na nona colocação, com 52 pontos, e jogará a Sula em 2025.

Além do Cruzeiro, Vasco (10º), Vitória (11º), Atlético-MG (12º), Fluminense (13º) e Grêmio (14º) também vão jogar a Sul-Americana. O Galo e o Tricolor Carioca entraram na última rodada com chances de rebaixamento, mas venceram seus jogos, escaparam da queda e garantiram vaga no torneio.

? Fim de jogo e vitória do Cruzeiro!!

? Tevis fez o gol celeste

Fim de jogo e vitória do Cruzeiro!!

Tevis fez o gol celeste

15º e 16º colocados

Apenas dois times escaparam do rebaixamento e não garantiram vaga em nenhuma competição continental. O Juventude, que terminou em 15º, com 45 pontos, e o RB Bragantino, 16º colocado, com 44.

O Massa Bruta iniciou a rodada na 17ª posição, mas goleou o já rebaixado Criciúma por 5 a 1 e permaneceu na Série A. Já o time jaconero foi derrotado pelo Cruzeiro e perdeu a vaga para a Sul-Americana.

O BRAGA É PARA QUEM ACREDITA! Apoiado pela torcida #MassaBruta, o Red Bull Bragantino lutou até o fim, venceu o Criciúma por 5 a 1 (gols de Juninho Capixaba, Vinicinho, Sasha, Mosquera e Jhon Jhon) e permanece na série A do Brasileirão em 2025.

Rebaixados à Série B

Restava apenas uma vaga para a Série B a ser preenchida, e ela ficou com o Athletico-PR. O Furacão perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 e encerrou o Brasileiro na 17ª posição, com 42 pontos.

Criciúma (18º), Atlético-GO (19º) e Cuiabá (20º) são os outros três clubes que vão jogar a Segunda Divisão. As equipes entraram em campo na última rodada já rebaixadas.