Com Cacá titular, Corinthians está pronto para enfrentar o Grêmio; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz fez apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Bahia na terça-feira: Cacá na vaga do suspenso Gustavo Henrique.

Portanto, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Além de Gustavo Henrique, o Timão não conta com Félix Torres, Igor Coronado e Fagner, todos fora por questões físicas.

O Grêmio, por sua vez, está escalado por Renato Gaúcho com: Caíque; João Pedro, Jemerson, Pedro Geromel e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Soteldo e Pavón; Braithwaite e Diego Costa.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Porto Alegre.