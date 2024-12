Grêmio x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Na tarde deste domingo, Grêmio e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O time paulista vem muito embalado para o compromisso em Porto Alegre, com oito vitórias seguidas no Brasileiro, a maior sequência da história do clube na competição. Além disso, a equipe alcançou a sétima posição, com 53 pontos, e se garantiu na Copa Libertadores de 2025.Como o time já conquistou seu principal objetivo na liga nacional, o técnico Ramón Díaz pode poupar os atletas mais desgastados e dar minutagem para quem não vem atuando com frequência. Os desfalques confirmados do Corinthians são: Gustavo Henrique (suspenso), Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

Do outro lado, o Grêmio, atualmente em 12º, com 45 pontos somados, necessita apenas de um ponto para garantir uma vaga na Sul-Americana. A equipe gaúcha vem de quatro jogos sem derrota, sendo três empates e um triunfo.

O técnico Renato Gaúcho terá as ausências dos zagueiros Rodrigo Ely (luxação no pé direito) e Kannemann (cirurgia no quadril) e do atacante Aravena (lesão na coxa esquerda). O goleiro Marchesín, por sua vez, deve ser desfalque para cumprir o protocolo de concussão, uma vez que sofreu um choque de cabeça no jogo da última rodada, contra o Vitória.

No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2 na Neo Química Arena. Yuri Alberto e Rodrigo Garro marcaram para o Timão, enquanto Rodrigo Ely e Villasanti foram às redes pelo Tricolor Gaúcho.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X CORINTHIANS

Data: 08 de dezembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Daniella Coutinho Pinto



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo, Cristaldo e Pavón; Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho