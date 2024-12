Fifa divulga calendário do Mundial de Clubes com Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense; veja datas

Após definir os grupos do Mundial de Clubes, a Fifa divulgou neste sábado o calendário com todas as partidas do torneio que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025. Assim, os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo já sabem o dia que farão sua estreia na competição.

Os primeiros brasileiros a estrear na competição serão o Palmeiras e o Botafogo. Ambos entram em campo no dia 15 de junho. Enquanto o Verdão enfrenta o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey, às 20h (de Brasília), o Glorioso duela com o Seattle Sounders, dos EUA, no Lumen Field, em Seattle, às 21h.

No dia seguinte, às 23h, o Flamengo joga contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Fluminense, por sua vez, estreia na competição contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no dia 17 de junho, às 14h, no MetLife Stadium.

Mark. Your. Calendars. ???? The #FIFACWC 2025 match schedule is here. pic.twitter.com/zZaab9Xi6h ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 7, 2024

A fase de grupos do Mundial de Clubes acontecerá entre os dias 14 e 26 de junho. As oitavas de final ocorrerão entre 28 de junho e 1º de julho. As quartas de final serão disputadas nos dias 4 e 5 de julho, enquanto as semifinais acontecerão em 8 e 9 de julho. A grande decisão está marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium.

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.

32 clubes disputarão o Mundial de Clubes de 2025, apelidado de 'Super Mundial': quatro da Ásia; 12 da Europa; quatro das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf); um da Oceania; seis da América do Sul (Conmebol); e um do país-sede (MLS). Ao todo, 12 estádios ??dos EUA receberão as 63 partidas que serão realizadas.

Veja a agenda dos times brasileiros na fase de grupos

Palmeiras

Palmeiras x Porto - 15 de junho, às 20h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey

Palmeiras x Al-Ahly - 19 de junho, às 14h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey

Inter Miami x Palmeiras - 23 de junho, às 23h, no Hard Rock Stadium, em Miami

Flamengo

Flamengo x Espérance - 16 de junho, às 23h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Flamengo x Chelsea - 20 de junho, às 16h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

León x Flamengo - 24 de junho, às 23h, no Camping World Stadium, em Orlando

Fluminense

Fluminense x Borussia Dortmund - 17 de junho, às 14h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey

Fluminense x Ulsan HD - 21 de junho, às 20h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsey

Mamelodi Sundowns x Fluminense - 25 de junho, às 17h, no no Hard Rock Stadium, em Miami

Botafogo