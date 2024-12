Bayern vence o Heidenheim e amplia vantagem na liderança do Alemão

O Bayern de Munique recebeu o Heidenheim, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão. Na Allianz Arena, o time da casa venceu por 4 a 2, com gols de Dayot Upamecano, Jamal Musiala (2) e Leon Goretzka. Enquanto Mathias Honsak e Niklas Dorsch descontaram para os visitantes.

Com o resultado, o Bayern amplia a vantagem na liderança e chega aos 33 pontos, seis de vantagem sobre o vice-líder Eintracht Frankfurt, que empatou na rodada. A equipe do técnico Vincent Kompany segue invicta na competição. Por outro lado, o Heidenheim permanece com dez pontos, na 16ª colocação.

O Bayern de Munique volta a campo nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), quando enfrenta o Shaktar Donetsk, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, na Veltins-Arena. Já o Heidenheim visita o Basaksehir na quinta, às 14h45, pela quinta rodada da Liga Conferência, no Estádio Fatih Terim.

Die 3?? Punkte bleiben in München! Wir gewinnen verdient gegen Heidenheim mit 4-2. ? ?? #FCBFCH | 4-2 | 90'?? pic.twitter.com/EeDlEq1oSL ? FC Bayern München (@FCBayern) December 7, 2024

O time da casa abriu o placar aos 17 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Joshua Kimmich cruzou e Dayot Upamecano apareceu livre para mandar de cabeça para o fundo do gol. O gol de empate do Heidenheim saiu apenas na segunda etapa. Mathias Honsak aproveitou o recuo errado de Upamecano, driblou o goleiro e deixou tudo igual na partida, aos quatro minutos.

Após roubada de bola no campo de ataque, Michael Olise deixou para Jamal Musiala, que invadiu a área e bateu no cantinho para deixar o Bayern de Munique em vantagem, aos dez minutos.

Aos 38, Leon Goretzka recebeu de Leroy Sané na entrada da área e bateu firme. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro Daniel Peretz. Logo na sequência, depois de boa jogada de Leo Scienza pela ponta direita, Niklas Dorsch apareceu sozinho, bateu de primeira e marcou o segundo do Heidenheim, aos 39.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Musiala recebeu lindo lançamento de Raphael Guerreiro e saiu na cara do gol. O alemão teve somente o trabalho de tirar do goleiro para marcar seu segundo na partida e o quarto do Bayern de Munique, aos 46 minutos.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado

Holstein Kiel 0 x 2 Leipzig

Bochum 0 x 1 Werder Bremen

Eintracht Frankfurt 2 x 2 Augsburg

Bayer Leverkusen 2 x 1 St. Pauli