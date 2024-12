Time de Messi e mais: conheça os adversários do Palmeiras no Mundial de 2025

O Palmeiras conheceu, nesta quinta-feira seus adversários da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, torneio que será disputado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. O Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

O Al-Ahly entra na disputa por ter conquistado a Champions League da África nas últimas três temporadas. O Porto ganhou a vaga através do ranking da Uefa. Por fim, o Inter Miami, de Lionel Messi, entrou na competição na vaga de representante do país-sede.

Dos três adversários da fase de grupos, um já é "velho conhecido" do Verdão: o Al-Ahly. Contra o time egípcio, o Verdão já disputou duas partidas, nos Mundiais de Clubes de 2020 e 2021. Na primeira oportunidade, as equipes ficaram no 0 a 0 no tempo normal, e nos pênaltis, o campeão da Champions League da África venceu por.

Enquanto na semifinal de 2021, o Verdão deu o troco e eliminou o adversário depois de vencer por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Dudu. Porto e Inter Miami são rivais inéditos.

Al-Ahly

A equipe egípcia tem sido uma das potências da confederação africana, tendo conquistado a Champios League da África nos últimos três anos (2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024). Na atual temporada, os Red Devils bateram o Esperance de Tunis, que é outro representante da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O clube é um dos mais populares do Oriente Médio e conta com vasta lista de títulos, incluindo 43 do Campeonato Egípcio, 39 da Copa do Egito e 12 títulos da Liga dos Campeões da CAF. Eleito clube do século XX, o Al-Ahly participou de nove Mundiais e ficou em terceiro lugar em quatro oportunidades, incluindo uma vez contra o Palmeiras.

Comandado pelo técnico suíço Marcelo Koller, o Al-Ahly ainda não sofreu nenhuma derrota nesta temporada. São sete vitórias e quatro empates, além de 23 gols marcados e sete sofridos.

Our FIFA Club World Cup group stage opponents have been confirmed ? pic.twitter.com/2otVvQTjZt ? Al Ahly SC ?? (@AlAhlyEnglish) December 5, 2024

Inter Miami

O Inter Miami, que reúne estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, além do ex-Corinthians Matías Rojas, fará sua estreia no Mundial. O time norte-americano classificou-se ao torneio ao ganhar o MLS Supporters Shield de 2024, que é o troféu entregue à equipe com a melhor campanha da temporada regular da Major League Soccer. Com isso, ficou com a vaga reservada a um time do país anfitrião.

Fundado em 2018 pelo ex-jogador David Beckham, o Inter Miami estreou oficialmente em 2020. Nesta ocasião, a equipe chegou aos playoffs da MLS Cup, contando com atuações de Gonzalo Higuaín e do volante francês Matuidi. Em 2023, o Inter Miami ganhou os holofotes ao contratar Messi, recém-campeão do mundo pela Argentina.

Atualmente é considerado um dos melhores times da Concacaf. Anfitrião, o Inter Miami, comandado pelo ex-jogador Mascherano, fará o jogo de abertura do Mundial contra o Al-Ahly, no dia 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Porto

Integrante do pote 2, o Porto é o adversário europeu do Palmeiras na fase de grupos. Os Dragões se classificaram ao Mundial de 2025 através do ranking da Uefa, que leva em consideração o desempenho dos clubes nas competições continentais entre os anos de 2021 e 2024.

A equipe portuguesa conta, em seu elenco, com cinco brasileiros. São eles o goleiro Samuel Portugal, o zagueiro Otávio, o lateral-esquerdo Wendell e os atacantes Pepê e Galeno. Esses três últimos, inclusive, tiveram convocações recentes para a Seleção Brasileira.

A equipe portuguesa, comandada por Vitor Bruno, começou a temporada faturando a Supertaça de Portugal, em cima do Sporting. Atualmente, é o vice-líder do Campeonato Português, com 30 pontos, três a menos que mesmo rival. Os Dragões têm como destaque o atacante Samu Omorodion, de 20 anos, que tem 13 gols em 16 jogos.