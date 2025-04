Patrocinadora planeja investimento em CT do São Paulo após naming rights

No novo contrato da patrocinadora máster do São Paulo também ficou acertada a aquisição dos naming rights do CT da Barra Funda, que passa a se chamar SuperCT. A Superbet também pretende investir na estrutura do local.

Em entrevista ao UOL, Alex Fonseca, CEO da empresa, contou como surgiu a ideia e garantiu que existem planos de investimento tanto da Superbet quanto do próprio São Paulo.

Foi a mesma negociação (da renovação do máster). Surgiu de uma profunda sinergia entre a Superbet e o São Paulo, Veio muito a reboque do Morumbi, que também foi, na minha opinião, genial, talvez os naming rights hoje mais bem trabalhados do Brasil. E sim, acho que o investimento no CT já é uma característica da presidência, da gestão do presidente Júlio Casares, que entende muito da parte esportiva e da necessidade de uma boa aparelhagem de treinamento para que isso se traduza na performance do clube. Então, sem dúvida nenhuma, existem planos e projetos de investimento no Super CT para fazê-lo ainda melhor. E tenho certeza que também existem outros planos (do São Paulo) que não envolvem a Superbet, mas são da política da gestão do clube.

Questionado sobre uma eventual participação em um projeto futuro do novo Morumbi, o CEO preferiu adotar cautela. Ele não descartou a possibilidade, mas afirmou que não vai entrar em concorrência com a Mondelez, que batiza o Morumbis.

A Mondelez é uma patrocinadora de São Paulo e óbvio que existe ali um ecossistema entre os patrocinadores e seria muito deselegante da minha parte entrar numa concorrência com o patrocinador atual do São Paulo. Não existe essa intenção do nosso lado e não creio que ela venha a existir em nenhum momento futuro. A gente está aqui para apoiar o São Paulo, e se eventualmente a discussão de naming rights vier à mesa em um determinado momento, por, sei lá, talvez uma saída da Mondelez, ou um interesse do São Paulo em incrementar mais essa nossa parceria, a gente vai sentar, discutir, analisar a oportunidade e eventualmente avançar se entendermos comercialmente interessante para a Superbet e obviamente também para o São Paulo.

O São Paulo tem conversas adiantadas com a W Torre, que já apresentou projeto do novo Morumbis, com ampliação da capacidade de público. No entanto, ainda não existem definições e as conversas, no momento, estão paradas.