Rival do São Paulo na Libertadores tem técnico que 'peitou' La Bombonera

O São Paulo recebe na noite de hoje o Alianza Lima, time peruano que chegou à fase de grupos da Libertadores nesta edição após seu técnico ter desdenhado da hostilidade da Bombonera.

'Mito' da Bombonera

Ex-River, o técnico Pipo Gorosito minimizou a pressão de jogar no icônico estádio antes de eliminar o Boca Juniors em plena casa do rival. Ele deu a declaração após a vitória do Alianza Lima por 1 a 0 na partida de ida do confronto, válido pela segunda fase preliminar.

[A hostilidade do] campo do Boca é tudo biri biri, é um mito. Eles nunca mataram nenhum jogador lá dentro. A torcida não joga. Está tudo bem, são 11 contra 11, é tudo balela sobre a Bombonera.

Pipo Gorosito, técnico do Alianza Lima, antes do jogo de volta contra o Boca

A fala repercutiu amplamente na Argentina, e 60 mil torcedores foram apoiar o clube no duelo de volta. O time xeneize precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à terceira fase preliminar.

Jogadores do Alianza Lima comemoram gol sobre o Boca Juniors em duelo da Libertadores Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

O hexacampeão da Libertadores até ganhou por 2 a 1, mas acabou eliminado precocemente nos pênaltis. O atacante Cavani perdeu um gol inacreditável no final e saiu como vilão, enquanto o goleiro Guillermo Vizcarra virou o herói ao defender a última cobrança na disputa das penalidades.

O Alianza Lima explorou a declaração de Pipo para provocar o Boca após a partida. O clube avançou para a terceira fase da pré-Libertadores e conquistou a classificação ao bater o Deportes Iquique, do Chile. O sorteio definiu que estaria no grupo D, junto de São Paulo, Libertad e Talleres.

Palco agora é o Morumbis

Gramado do Morumbis após os shows da banda Stray Kids Imagem: Eder Traskini/UOL

O time peruano chega para o jogo no Morumbis vindo de uma sequência ruim. O Alianza Lima não vence há quatro jogos, tendo perdido na estreia na fase de grupos para o Libertad, em casa. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

O São Paulo ainda não deslanchou na temporada, mas está invicto há três partidas e tem retrospecto favorável como mandante no ano. Até o momento, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota jogando em seus domínios. O Tricolor pode somar seis pontos se vencer de novo, após ter batido o Talleres fora de casa na primeira rodada.

O estádio são-paulino, no entanto, terá o gramado castigado para a partida após shows de grupo de K-pop. O Stray Kids realizou duas apresentações no local no final de semana, e a estrutura do palco deixou marcas na grama. O pouco tempo hábil para recuperação faz com que o campo não tenha as condições completamente ideais.

Quem é Pipo Gorosito

Pipo Gorosito, técnico do Alianza Lima, no jogo contra o Libertad, na Libertadores Imagem: Ernesto Benavides/AFP

O técnico argentino Néstor Gorosito, apelidado de Pipo, está no Alianza Lima desde o final do ano passado. Ele tem 60 anos e está em sua primeira passagem pelo futebol peruano.

Comandou o River Plate e outros rivais do Boca na Argentina. Ele começou a carreira de treinador no Nueva Chicago, tendo passado por San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors e Tigre, entre outros. Como técnico, levantou apenas a taça de campeão da Clausura do Campeonato Paraguaio, com o Olimpia, na temporada 2020/21.

Foi revelado nas categorias de base do River e se sagrou campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube como jogador, em 1986. Pipo atuava como meio-campista e também defendeu a seleção albiceleste, tendo conquistado a Copa América de 1993. Encerrou a carreira em 2001, após sua segunda passagem pela Universidad Católica, do Chile.