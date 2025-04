Marco Tulio dribla perrengues e mira autoafirmação contra rival veterano

Marco Tulio tem a chance de surpreender no UFC 314, neste sábado (12), quando encara o americano Tresean Gore. Apesar de ser apenas sua segunda luta na organização, o brasileiro foi escalado para um card numerado, o que certamente chama atenção, já que muitos atletas levam mais tempo para chegar a um evento de grande visibilidade.

Seu adversário, mais experiente e considerado mais versátil, é justamente o tipo de desafio que 'Matuto' acredita que pode impulsionar seu crescimento. Enfrentar um lutador mais voltado para o MMA vai permitir que ele mostre sua capacidade no esporte. Em entrevista à reportagem da Ag Fight, o atleta revelou que essa luta é a chance de provar seu verdadeiro potencial e dar um grande passo na sua carreira dentro do UFC.

"Não esperava. Fiquei até um pouco surpreso, mas muito feliz. Obrigado, UFC. Tenho certeza de que eles estão me olhando com bons olhos e espero corresponder à mesma altura. Acho que onde a gente está agora, no UFC, não tem como escolher muito (adversário). Mas acho que é um estilo bom, vou poder mostrar até mesmo meu jogo mais completo de MMA. No Contender peguei alguns strikers, agora vou pegar um cara que faz o MMA. Então vou mostrar meu jogo completo", contou o mineiro.

Perrengue no caminho

A viagem de Marco Túlio Matuto para Miami (EUA) não foi das mais tranquilas. No caminho para o aeroporto em São Paulo, o carro em que ele estava foi alvo de uma tentativa de furto, quando tentaram pegar o celular do lutador. Para piorar, logo após chegar aos Estados Unidos, o carro que o levava para o hotel se envolveu em um acidente. Apesar das situações tensas, Matuto agradeceu por não ter se machucado em nenhum dos incidentes.

"Eu sou um cara que mantém a mente muito blindada, então estou bem com isso. Isso só prova que eu estou abençoado. Não me machuquei. Podia ter acontecido algo bem pior. O vidro caiu em cima de mim, eu fiquei encharcado de estilhaço de vidro e não sofri um arranhão. Isso só mostra que sábado vamos estar prontos", disse.

Adversário ideal

Esta será a segunda luta de Matuto - que foi contratado via 'Contender Series' - no UFC. Venceu Ihor Potieria com um nocaute no primeiro round e se credenciou para pegar um lutador com mais rodagem. Tresean Gore vai para sua quarta luta na organização e vive um bom momento. O americano levou a melhor sobre seus adversários nas duas últimas lutas, terminando os confrontos ao finalizar seus adversários, e pode ser o desafio que o brasileiro tanto deseja.

