Ouro no Pan, carateca sofre por recursos para competir: 'Me endividando'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista de ouro no caratê nos Jogos Pan de Santiago-2023, a brasileira Bárbara Hellen vê os próximos passos na carreira se tornarem uma incógnita devido à falta de recursos financeiros.

Ela busca financiamento para a atual temporada e mira a participação no Pan-Americano da modalidade que vai acontecer no México, em maio. Recentemente, ela não conseguiu comparecer a uma etapa da Premier League do circuito mundial, que foi realizado na China.

Desde o final do ano passado estou em busca de patrocínios. Já estive em algumas competições em 2025. Fui para Geórgia, Paris, fiz camping [período de treinos] em Las Vegas e Europa, mas tudo isso do meu bolso. Chegou um momento em que percebi que, na verdade, estava me endividando.

Bárbara Hellen

Líder do ranking brasileiro feminino -61 kg, Bárbara se inscreveu no torneio e buscou auxílio nas redes, mas não conseguiu angariar o valor necessário. Ela conta que a ausência também causou prejuízos esportivos.

"Chegou o momento que teria competição da China. Eu falei: 'Não tenho condições de ir, mas vou tentar algum movimento'. Busquei contatos para patrocínios e fiz uma vaquinha online. No começo, a cotação estava na casa dos R$ 25 mil, mas, com o passar do tempo, foi para R$ 40 mil, e isso com trechos 'quebrados' de viagem aérea", aponta.

Na plataforma de arrecadação online, a atleta colocou como custo estimado para a temporada R$ 95 mil, incluindo taxas de inscrição, passagens aéreas, hospedagem e alimentação, dentre outros pontos.

Foi uma decisão difícil, doeu muito, porque era uma competição importante. Hoje, estou no Top 32, mas não ter isso nessa etapa vai fazer a minha posição no ranking mundial cair. Agora, para estar na World Games, competição super importante, vou ter de batalhar para ser campeã do Pan-Americano.

Felipe Gonçalves, treinador e noivo de Bárbara, acompanhou a atleta também custeando as viagens. "Um atleta sem um técnico é muito diferente porque, quando está junto, é como se estivessem duas pessoas lutando. Se eu vou sozinha e a adversária está lá com o seu técnico, alguém que ela tem uma boa ligação e treina todos os dias, é muito mais fácil de ler a luta. Por isso, há esse esforço. Mas toda cotação de custos que faço, simulo valores para uma viagem sozinha".

Bárbara, atualmente, treina em Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade natal dela. Ela, agora, se prepara para participar do Pan-Americano que será realizado no México, no fim de maio.

"Continuo firme e tento fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho. Se eu conseguir participar de algumas outras [competições], vou participar. Tenho o Pan-Americano e estou indo atrás de recursos. Depois, tem uma outra Premier League. Vamos ver se vai dar certo. Estou me organizando para tentar ir ao máximo de competições internacionais, que pontuam e me dão ritmo para as próximas".

Ela foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, mas lamenta que o topo do pódio na competição não tenha se convertido em investimentos.

Essa medalha no Pan me deu mais motivação em continuar treinando, competindo e tendo novas conquistas, mas imaginei que, depois dela, teria um reconhecimento e encontraria mais patrocínio, mais pessoas querendo se associar à modalidade, coisas do tipo, mas, infelizmente, não aconteceu essa outra parte.

Diante do cenário de incertezas, a carateca decidiu dar novos passos também em um desejo que estava em segundo plano em meio à carreira esportiva: está cursando medicina.