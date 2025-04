'Estou menino': como a nova vida de Galvão o convenceu a voltar para a TV

Galvão Bueno, com seus 74 anos, responde com uma brincadeira sempre que alguém pergunta quanto ganha: "Mais do que preciso, e menos do que eu mereço". A reportagem ouviu isso na festa de um banco que resolveu apostar no carisma do narrador para se conectar com um público seleto. Eventos assim marcam a nova vida do comunicador: sem amarras e faturando com os mais diversos contratos.

Um exemplo da diversidade dos negócios: todos por lá bebiam o vinho tinto Paralelo 31, da Bueno Wines. Os vinhos da vinícola que Galvão tem no Sul do país não são uma obrigação nos eventos comerciais em que o narrador participa, mas um agrado que os organizadores costumam fazer. Um dia antes, por exemplo, a escolha foi pelo espumante rosé Desireé, em homenagem à esposa de Galvão.

Essa gama de negócios era impossível antes, quando ele era contratado pela Globo. A primeira despedida da emissora carioca, após a Copa do Mundo de 2022, abriu um mar de caminhos. Ele manteve relações por mais dois anos, sem exclusividade. Desde então, vende fragrâncias do Boticário, planos de saúde da Amil, faz convites para o restaurante Coco Bambu e também incentiva os torcedores a embarcarem nas apostas com o Bet Nacional. Versátil.

Todas as propagandas usam ao menos um dos bordões que Galvão construiu ao longo dos 51 anos de carreira. Ele adora isso -e faz autopromoção durante os eventos em que aparece para conseguir ainda mais oportunidades.

Uma dessas oportunidades o devolveu ao seu habitat natural, a televisão. E a felicidade está estampada no rosto do narrador. Nos últimos dois anos, ele cumpriu o contrato de não-concorrência com a Globo. Entrou para o mundo no Youtube com a própria marca e não gostou da modernidade. Embora não anunciado oficialmente, o Canal GB está praticamente fechado. A última publicação no YouTube foi há três meses.

Galvão ainda vai narrar jogos do Brasileirão com a Amazon Prime, mas é na tevê que ele se finca em sua zona de conforto. "Essa experiência de dois anos serviu para mostrar que meu mundo está dentro da televisão", disse Galvão ao falar sobre a chegada à Band.

No fim de março, ele estreou seu programa na Rede Bandeirantes nos mesmos moldes do "Bem Amigos", que ocupou a grade do Sportv por 19 anos até ser extinto em maio de 2022. A atração na TV aberta só não tem o mesmo nome porque, segundo o próprio narrador expôs, a Globo impediu.

"Galvão e Amigos" até encaixou melhor, já que traduz exatamente o que é o programa. Ele levou à Band todo o "seu povo", como gosta de dizer quando se refere aos seus chegados.

Ao lado dele estão Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão e Walter Casagrande Júnior. Por trás das câmeras estão os 'braços direitos' João Ramalho e Mário Jorge Guimarães na direção e produção-geral, respectivamente. Todos o acompanharam durante os 43 anos de Globo.

"Só faltou o Arnaldo [Cezar Coelho]", disse Galvão durante a entrevista coletiva de apresentação do programa, um evento realizado nas dependências da Band, mas com o glamour que teve a cara do protagonista. Ele estava solto, falava o que dava na telha e até reforçou sua paixão pelo Flamengo, um tabu que o acompanhou por muito tempo.

Durante a celebração do seu retorno à Band, além dos amigos, o narrador esteve acompanhado da filha Letícia e da neta Victória, responsáveis por sua assessoria. Sempre atentas durante as entrevistas, elas não puderam evitar, porém, que Galvão contasse sobre um causo para ilustrar a dimensão da amizade com Mário Jorge.

"O Maroca fala que minha filha - que cuida disso aqui tudo hoje - fazia xixi quando ele a pegava no colo. Ela sabia que eu ia contar isso, mas é verdade, não é?", disse Galvão e Mário Jorge confirmou, mas logo levou um puxão de orelha bem humorado de Letícia: "Era só você falar que não".

Contar histórias, aliás, é algo que virou rotina. No evento do banco digital em que ele foi perguntado sobre quanto estava ganhando, Galvão compartilhou desde histórias emocionantes a curiosidades dos anos em que acompanhou de perto a modalidade. Sempre com uma taça de vinho na mão.

Os fãs que estavam encantados por ocuparem o mesmo recinto de Galvão se surpreenderam quando ele contou que já narrou o replay de uma das vitórias de Nelson Piquet na Fórmula 1, porque seu diretor pediu para ele chamar os comerciais justamente no momento da bandeirada final. O comunicador, então, precisou descrever ao Brasil a cena já acontecida como se fosse ao vivo.

Galvão estava lá porque o banco levará uma seleção de clientes para acompanhar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Eventos assim não foram permitidos durante muitos dos anos Globo. E o narrador parece ansioso para aproveitar o melhor entre o que aparece.

Nessa nova fase, espalha aos amigos que se sente renovado. Mauro Naves havia escolhido uma vida no streaming para desacelerar e poder pescar mais vezes com sua esposa, mas ele já sabe que o narrador tem cartas na manga por mais projetos pela frente.

"Galvão está voando. A primeira coisa que falei para ele no jantar quando foi falar do programa foi: 'Você está com esse pique todo ainda?', e ele: 'Claro. Estou menino'", disse Naves na Band.