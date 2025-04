São Paulo x Alianza Lima: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Alianza Lima na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo estreou com uma vitória no Grupo D. Jogando fora de casa, o Tricolor superou o Talleres por 1 a 0.

No fim de semana pelo Brasileirão, os donos da casa ficaram no empate sem gols com o Atlético-MG, no Mineirão. A equipe de Luis Zubeldía ainda não venceu no nacional.

O Alianza Lima vem de um revés na estreia. A equipe peruana foi derrotada pelo Libertad, em casa.

São Paulo x Alianza Lima -- Copa Libertadores 2025