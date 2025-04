Santos mira vencer o Fluminense para não repetir marca negativa de 11 anos atrás no Brasileiro

O Santos ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas, a equipe praiana acumulou uma derrota e um empate e, no domingo, encara o Fluminense em busca da primeira vitória. O time mira o triunfo para não repetir marca de 11 anos atrás no torneio.

Desde 2014 o Santos não fica sem vencer pelo menos um dos primeiros três jogos no Brasileirão. Naquela ocasião, o Peixe empatou com Sport, Coritiba e Grêmio nas três primeiras rodadas da competição.

O Alvinegro era comandado na época por Oswaldo de Oliveira e contava com jogadores como Gabigol e Leandro Damião em seu elenco. O duelo contra o Sport terminou em 1 a 1, enquanto os embates com Coritiba e Grêmio não tiveram gols.

De lá para cá, o clube conquistou pelo menos uma vitória nas primeiras três rodadas dos Brasileiros que disputou. A equipe quase repetiu a marca em 2020 e em 2023, quando não venceu nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu triunfar no terceiro jogo.

A equipe do técnico Pedro Caixinha não vive boa fase. Além da derrota para o Vasco, na estreia, e do empate com o Bahia, no último domingo, o Santos também amrgou recentemente a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, quando perdeu para o Corinthians.

O duelo contra o Fluminense está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã. O Santos é o 16º colocado, com um ponto, enquanto o Tricolor Carioca soma três unidades e está na nona posição.