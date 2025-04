Cambismo, dívida e inquérito: Corinthians vive mês decisivo para gestão

O mês de abril será decisivo para a gestão Augusto Melo no Corinthians. Diversos assuntos que rondam a diretoria terão desdobramentos importantes até o fim do mês.

Cambismo x Fiel Torcedor

Entre os problemas mais recentes enfrentados pela diretoria, estão as denúncias de venda ilegal de ingressos, que envolvem irregularidades no programa Fiel Torcedor.

O UOL apurou que funcionários e ex-colaboradores do Corinthians foram ouvidos pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O delegado Marcel Madruga, da 4ª Delegacia de Polícia de Crimes Cibernético (DCCIBER), conduz o caso desde o fim do ano passado.

A Polícia Civil esclarece que há um inquérito policial instaurado em novembro de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos da DCCIBER. As partes contribuem para a investigação, que ocorre sob segredo de Justiça.

Polícia Civil, em nota oficial ao UOL

Paralelamente, as Comissões de Marketing e Justiça coordenam uma apuração interna no clube, com a participação do Cori (Conselho de Orientação), principal órgão fiscalizador do Alvinegro paulista. Um parecer investigativo deverá ser emitido nas próximas semanas.

A reportagem apurou que Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia do Timão e autor da queixa, apresentou documentos e fez a denúncia formal a respeito de irregularidades no programa de sócios-torcedores, no dia 3 de abril, em reunião.

Munhoes demonstrou conhecimento profundo em sua explanação e apresentou argumentos sólidos, acompanhados de documentos que evidenciam uma situação extremamente grave relacionada ao programa Fiel Torcedor, entre outros aspectos ainda a serem apurados. Prosseguirão com a apuração do tema, internamente, com a adoção das providências cabíveis, sendo um compromisso inegociável agir com total transparência.

Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, ao UOL

Também foram ouvidos Vinicius Manfredi, superintendente de marketing, e Lúcio Blanco, gerente de arrecadação da Neo Química Arena. Os profissionais apresentaram a mesma explicação que foi dada pelo departamento jurídico do Corinthians à polícia, segundo apurou o UOL, que teve acesso aos documentos.

A justificativa dada é de que 12 mil ingressos não vão para o Fiel Torcedor, pois são destinados ao departamento de futebol, concessionários, parceiros comerciais, patrocinadores etc. Os acordos e contratos limitam a 34 mil bilhetes os destinados a mensalistas por partida.

Outro ponto de incômodo para o Cori foi o acerto do Timão com a Bepass, empresa de reconhecimento facial em estádios. O órgão pediu apuração das tratativas, acesso a detalhes do acordo e uma reunião com a diretoria antes da concretização do negócio. O comitê desejava orientar o presidente antes da assinatura, diante de dúvidas e preocupações que surgiram sobre o contrato.

Questionado, o Corinthians informou que não teria que pedir a anuência do Cori para assinar esse tipo de contrato, "pois o valor não chega ao exigido pelo Estatuto".

A diretoria não necessita da anuência do CORI para assinar esse tipo de contrato, pois o valor não chega ao exigido pelo Estatuto do clube. Porém, para manter a boa relação, a diretoria informou que assinaria o contrato com a empresa.

Corinthians, em nota ao UOL

Dívida e transparência

As finanças do clube preocupam o Conselho Deliberativo. Desde o meio do ano passado, nenhum balancete mensal foi realizado — prática comum em gestões.

A entrega dos documentos necessários ao Cori, que estava agendada para 31 de março, também não foi cumprida pela atual diretoria. O novo prazo solicitado pelos diretores termina hoje, às 18h.

Porém, pela prévia referente a 2024, o crescimento da dívida adquirida pelo atual departamento financeiro preocupa, principalmente por que o CD vota as contas no dia 28 de abril. Em caso de reprovação, a destituição da diretoria estatutária seria imediata.

A dívida superou os R$ 700 milhões, de acordo com a coluna de Samir Carvalho. Por outro lado, o Corinthians explicou que os números dos débitos, previamente apresentados pelo departamento financeiro, são menores — cerca de R$ 400 milhões.

Entre as justificativas para o montante, o Corinthians disse que "dívidas herdadas de gestões passadas" terão impacto no valor a ser apresentado e divulgou o comunicado abaixo:

Adiantamos que o balanço de 2024 do Corinthians apresentará:

Receita recorde na história do clube;

EBITDA recorde na história do clube;

Resultado operacional gerencial próximo de zero;

Aumento da dívida, com impacto gerencial da atual gestão estimado em cerca de R$ 400 milhões;

Pagamento de juros em 2024 próximo a R$ 300 milhões, relativos a dívidas de gestões anteriores;

Reconhecimento, no balanço, de dívidas herdadas de gestões passadas que não estavam contabilizadas anteriormente.

Caso Vai de Bet em reta final

O inquérito que investiga irregularidades na intermediação do patrocínio de R$ 360 milhões da Vai de Bet ao Corinthians está em sua reta final, após quase um ano de oitivas e trabalho intenso da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), em São Paulo.

No dia 16 de abril, o presidente Augusto Melo irá depor como investigado no caso. Além dele, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, e Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, também serão ouvidos, respectivamente nos dias 14 e 15.

Camisa do Corinthians com o patrocínio da Vai de Bet Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O avanço policial ocorre justamente no intervalo do processo de impeachment do mandatário alvinegro. A reunião do Conselho Deliberativo, que votaria a questão, foi suspensa pela 2ª vez, em 20 de janeiro deste ano.

A conclusão da investigação está próxima e deve acontecer no próximo mês, mas tópicos importantes já foram esclarecidos pela polícia. O delegado Tiago Correia, que conduz o caso, disse anteriormente que as empresas de fachada envolvidas no acordo de patrocínio estão relacionadas ao PCC.

Todas as empresas ligadas direta ou indiretamente a pessoas ao litoral (de Peruíbe) são empresas relacionadas à organização criminosa PCC.

Tiago Correia, ao "Fantástico", da Globo, em janeiro.

Relembre o caso Vai de Bet

Em março do ano passado, o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Uma das transferências da Rede Social Media Design Ltda foi de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda — mais R$ 462 mil foram transferidos para a mesma destinatária.

Em entrevista ao UOL, a sócia da empresa laranja, Edna Oliveira dos Santos, contou que vive de favor em uma comunidade em Peruíbe com os três filhos pequenos e depende do Bolsa Família para alimentá-los.

Em junho do ano passado, a Vai de Bet rompeu contrato com o Corinthians ao acionar a cláusula anticorrupção.