Internacional recebe o Atlético Nacional em 1º jogo no Beira-Rio pela Libertadores

O Internacional busca sua primeira vitória na Copa Libertadores e terá o apoio de sua torcida. Nesta quinta-feira, às 19h, recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, em seu primeiro jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O colorado, campeão gaúcho, está em alta e não perde há 15 jogos.

No jogo de estreia, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador (BA). Com isso, soma um ponto no Grupo F. Já o adversário colombiano foi o único a vencer ao fazer 3 a 0 no Nacional, do Uruguai, em casa, somando três pontos.

O Inter finalizou sua preparação para começar com o pé direito no Beira-Rio. O técnico Roger Machado deve repetir a escalação que venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no último domingo pelo Brasileirão. O atacante Carbonero tinha virado dúvida após não participar de uma atividade, mas treinou normalmente e formará trio ofensivo com Enner Valencia e Wesley.

Outra novidade entre os relacionados será o meia Bruno Tabata, recuperado de uma lesão muscular na coxa. O também meia Gabriel Carvalho, recuperado de cirurgia no pé, participou do treino, mas ainda não deve ser relacionado. O zagueiro Victor Gabriel segue fora por lesão muscular e Rogel será titular com Vitão.

Roger Machado admitiu que eventualmente terá que mudar peças devido ao desgaste, mas revelou que não gosta de rodízio. "Os 11 do jogo contra o Cruzeiro devem voltar a acontecer, mas a gestão do campo é pela função da sequência. Não gosto de revezamento ou rodízio, mas eventualmente vai haver uma alternância dos 11 titulares."

Além da vitória na estreia da Libertadores, o Atlético Nacional venceu o Unión Magdalena, por 1 a 0, no Campeonato Venezuelano, ganhando ainda mais confiança. Na temporada, são 15 jogos, cinco vitórias e somente duas derrotas.

O Atlético Nacional busca ao menos um empate fora de casa para consolidar a liderança. Grande esperança do time é o jovem armador Marino Hinestroza. Segundo a imprensa colombiana, ele "tem sido uma peça fundamental neste início, com capacidade de quebrar linhas e criar oportunidades". Espera-se também bom apoio dos torcedores, mesmo em terras brasileiras.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL-COL

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Enner Valencia e Wesley. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO NACIONAL - David Ospina; Andrés Román, Felipe Aguirre, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona e Marino Hinestroza; Kevin Viveros e Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

ÁRBITRO - Felipe Gonzalez (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).