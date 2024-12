Prestes a enfrentar o Barcelona, Vitor Roque recebe elogios de Deco: "Fazendo o que planejamos para ele"

Na véspera do jogo entre Real Betis e Barcelona, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, Vitor Roque, jogador do Barça emprestado ao Betis, virou pauta do confronto. Deco, diretor de futebol do clube catalão, elogiou o rendimento que o atacante vem apresentando.

"(Vitor Roque) Está adaptado, fazendo gols. O Betis é um time que fez boas partidas, oscilou um pouco, mas é uma grande equipe. Vitor está ajudando, trabalhando bem e está fazendo o que tínhamos planejado para ele, que era ter tempo de jogo. Está indo bem", afirmou o dirigente.

Pouco aproveitado no Barcelona, Vitor Roque está emprestado ao Real Betis desde agosto de 2024. Deco, inclusive, já admitiu que o atacante chegou antes do que devia no Barça, justificando o mau desempenho apresentado. Pelo clube, o ex-Furacão marcou dois gols em 16 jogos.

Vínculado ao Betis até junho de 2025, Vitor Roque retornará ao Barça após o período. No clube alviverde, o jovem de 19 anos tem tido mais minutos, e marcou cinco gols em 18 partidas nesta temporada.

Raphinha também é elogiado

Além de Vitor Roque, Raphinha foi outro brasileiro comentado por Deco. Após dois anos no Barcelona, o atacante vem tendo sua melhor temporada e é o principal jogador da equipe. O dirigente, no entanto, relembrou o início do camisa 11 no clube, destacando que os resultados ruins apagavam seu bom desempenho.

"Raphinha, em sua primeira temporada, ganhou LaLiga e foi um jogador fundamental, fazendo muitos gols e assistências. É um dos jogadores que mais partidas fez, mas quando as coisas não vão bem, seu nível individual não é valorizado", afirmou Deco.

Com 16 gols e 10 assistências em 21 aparições, Raphinha melhorou substancialmente desde a chegada de Hansi Flick. Com a evolução, o atacante se tornou também o capitão da equipe.